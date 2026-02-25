VfB Stuttgart in der Europa League Kommt es zur großen Rotation?
Das Polster ist komfortabel, Sebastian Hoeneß will gegen Celtic Glasgow zugleich nicht im Schongang weiterkommen. Dennoch dürfte es Wechsel geben.
Das Polster ist komfortabel, Sebastian Hoeneß will gegen Celtic Glasgow zugleich nicht im Schongang weiterkommen. Dennoch dürfte es Wechsel geben.
Offizielle Erhebungen gibt es keine. Aber würde man die am häufigsten gebrauchten Vokabeln rund um den VfB Stuttgart ermitteln, wären Rotation und Belastungssteuerung mit Sicherheit weit vorne dabei. Zwischen Bundesliga und Europa stellt sich ständig die Frage nach dem Aufstellungspuzzle, das Woche für Woche Änderungen unterliegt. Wie viele Wechsel sind sinnvoll, um im Drei-Tages-Rhythmus Frische auf den Platz zu bringen? Und wie viel Kontinuität ist zugleich nötig für ein stabiles Gebilde? Die Antwort fiel in dieser Saison schon sehr unterschiedlich aus.