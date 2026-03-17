Am Donnerstag (21 Uhr) tritt der VfB in der Europa League zum Rückspiel beim FC Porto an. Wo man die Partie im TV live verfolgen kann, erfahren Sie hier.

Rund 4000 Fans werden den VfB Stuttgart zum Rückspiel im Achtelfinale der Europa League beim FC Porto begleiten. 2500 von ihnen können die Partie im Gästeblock des Estádio do Dragão verfolgen, wenn sich die Elf von Trainer Sebastian Hoeneß daran macht, die 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel möglichst in ein Weiterkommen umzumünzen.

Doch auch die VfB-Anhänger, die in der Heimat geblieben sind, können die Partie mitverfolgen. Anstoß ist um 21 Uhr. RTL und Nitro übertragen das Spiel beide live im Free-TV. Um 20.15 Uhr geht es auf Sendung. Dann melden sich Moderatorin Laura Papendick, Experte Lothar Matthäus sowie die Kommentatoren Marco Hagemann und Felix Kroos aus Porto.

Eine weitere Möglichkeit bietet der SWR an. Auf seiner Homepage steht ein kostenloser Audio-Stream zur Verfügung. Das VfB-Fanradio, zu empfangen über die Homepage des Clubs, stellt eine zusätzliche Alternative dar.

Bereits um 18.45 Uhr tritt derweil der SC Freiburg, ebenfalls im Achtelfinale der Europa League, gegen den KRC Genk an. Gegen die Belgier müssen die Breisgauer eine 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel aufholen. Diese Partie wird lediglich im kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+ übertragen.