Am Donnerstag (21 Uhr) tritt der VfB in der Europa League zum Rückspiel beim FC Porto an. Wo man die Partie im TV live verfolgen kann, erfahren Sie hier.
17.03.2026 - 11:04 Uhr
Rund 4000 Fans werden den VfB Stuttgart zum Rückspiel im Achtelfinale der Europa League beim FC Porto begleiten. 2500 von ihnen können die Partie im Gästeblock des Estádio do Dragão verfolgen, wenn sich die Elf von Trainer Sebastian Hoeneß daran macht, die 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel möglichst in ein Weiterkommen umzumünzen.