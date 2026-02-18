Am Donnerstag spielt der VfB in der Europa League gegen Celtic Glasgow. Wo man die Partie live verfolgen kann, erfahren Sie hier.
18.02.2026 - 08:00 Uhr
Es wird womöglich einer dieser Abende, an den sich die Fans noch lange erinnern. Gänsehaut-Atmosphäre dürfte garantiert sein, wenn der VfB Stuttgart am Donnerstag in den Play-offs der Europa League (21 Uhr/Liveticker) bei Celtic Glasgow zu Gast ist. Doch nicht alle Anhänger treten die Reise nach Schottland an und können sich die Partie vor Ort anschauen.