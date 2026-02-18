Live-Übertragung: Hier läuft das Spiel gegen Celtic Glasgow

Am Donnerstag spielt der VfB in der Europa League gegen Celtic Glasgow. Wo man die Partie live verfolgen kann, erfahren Sie hier.

Cedric Stedler 18.02.2026 - 08:00 Uhr

Es wird womöglich einer dieser Abende, an den sich die Fans noch lange erinnern. Gänsehaut-Atmosphäre dürfte garantiert sein, wenn der VfB Stuttgart am Donnerstag in den Play-offs der Europa League (21 Uhr/Liveticker) bei Celtic Glasgow zu Gast ist. Doch nicht alle Anhänger treten die Reise nach Schottland an und können sich die Partie vor Ort anschauen.