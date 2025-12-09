Am Donnerstag empfängt der VfB Stuttgart in der Europa League Maccabi Tel Aviv. Wo das Spiel zu sehen ist, erfahren Sie hier.

Cedric Stedler 09.12.2025 - 10:15 Uhr

Nach der Bundesliga ist vor der Europa League. Der VfB Stuttgart will am Donnerstagabend gegen Maccabi Tel Aviv (18.45 Uhr/Liveticker) den nächsten Sieg im internationalen Geschäft einfahren. Die Partie wird jedoch nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Ab 18.25 Uhr geht RTL+ auf Sendung, 20 Minuten später beginnt das Spiel. Kommentator für das Einzelspiel ist Robby Hunke.