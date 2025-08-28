VfB Stuttgart in der Europa League: Lostopf eins ist fix – neun Teams, zwei VfB-Gegner

Die Blicke gehen nach Monaco. An diesem Freitag werden um 13 Uhr im Fürstentum die Partien der Ligaphase der Europa League ausgelost – und der VfB Stuttgart ist als amtierender deutscher Pokalsieger mittendrin. Nach der Teilnahme an der Champions League in der Vorsaison tritt das Team von Trainer Sebastian Hoeneß damit zum zweiten Mal in Folge auf internationaler Bühne an, wobei die Abläufe im zweitwichtigsten europäischen Fußball-Wettbewerb ähnlich sind wie in der Königsklasse. Auf wen kann der VfB treffen? Wie geht es nach der Auslosung weiter? Die wichtigsten Informationen zum Prozedere.

Wie läuft die Auslosung? Die Zeit der Loskugeln ist seit vergangenem Jahr bei den Wettbewerben des europäischen Fußballverbands (Uefa) Geschichte, die Partien werden mithilfe eines Computers ermittelt – was der 2024 eingeführte Modus nötig macht: Wie in der Champions League auch findet in der Europa League eine Ligaphase mit 36 Mannschaften statt, wobei jeder einzelne Verein einen individuellen Spielplan erhält. Mit vier Heimspielen und vier Auswärtsspielen gegen acht unterschiedliche Kontrahenten, Hin- und Rückspiele gibt es nicht mehr. Auch die Lostöpfe haben ihre einstige Bedeutung verloren, da jede Mannschaft zwei Teams aus jedem der vier Töpfe zugewiesen bekommt – völlig unabhängig davon, in welchem man sich selbst befindet.

Am Freitag wird hierbei bei der Auslosung nacheinander für jeden Verein ein Startknopf aktiviert, woraufhin eine zufällige Gegnervergabe durch den Computer erfolgt. Die Uefa überträgt das Ganze kostenlos per Livestream auf ihrer Homepage. Übrigens: Direkt nach der Auslosung stehen zwar die acht Gegner des VfB fest – aber noch nicht die Reihenfolge der Spiele. Diese legt die Uefa – wie im Vorjahr – erst im Anschluss fest, wobei eine Veröffentlichung im Laufe dieses Wochenendes zu erwarten ist. Gleiches gilt für die genaue Terminierung und die Anstoßzeiten.

In der Vorsaison holten Sebastian Hoeneß und der VfB zehn Punkte in der Champions League – was knapp nicht zum Weiterkommen reichte. Foto: Pressefoto Baumann

In welchem Lostopf landet der VfB? In Topf drei oder vier – abhängig davon, wer sich an diesem Donnerstagabend in den Qualifikationsspielen noch durchsetzt. Die Teams in Lostopf eins stehen derweil bereits komplett fest, da keine noch in der Qualifikation vertretene Mannschaft einen höheren Uefa-Koeffizienten als die folgenden neun Teams aus dem ersten Topf hat: AS Rom, FC Porto, Glasgow Rangers, Feyenoord Rotterdam, OSC Lille, Dinamo Zagreb, Betis Sevilla, FC Salzburg, Aston Villa. Damit ist auch klar, dass der VfB in jedem Fall gegen zwei dieser neun Vereine spielen wird. Einmal vor heimischem Publikum, einmal auswärts.

Auf wen kann der VfB treffen? Prinzipiell auf alle Mannschaften im Teilnehmerfeld – mit einer Ausnahme: Spiele gegen Clubs aus demselben Land sind in der Ligaphase ausgeschlossen, weshalb es zu keinem Duell mit dem SC Freiburg als zweitem deutschem Europa-League-Teilnehmer kommen wird. Alles andere ist möglich – und abhängig vom Computer, wobei das Teilnehmerfeld prominente Namen bereithält. Mit dabei in der Europa League sind in dieser Saison unter anderem Nottingham Forest, die AS Rom, Olympique Lyon, der FC Porto, Feyenoord Rotterdam oder auch die beiden Glasgower Traditionsteams Celtic und Rangers. Zwei Teilnehmer kennt der VfB derweil besonders gut: Gegen Celta Vigo (2:1) und den FC Bologna (0:1) bestritt man in diesem Sommer Testspiele.

Wann rollt der Ball? In knapp vier Wochen. Am 24. und 25. September steigt der erste Spieltag, an dem auf der Europa League die komplette Aufmerksamkeit liegt: Partien der Champions League und Conference League finden in dieser Woche nicht statt. An den folgenden Spieltagen wird stets donnerstags gespielt mit Anstoßzeiten um 18.45 Uhr und 21 Uhr – am 2. Oktober, 23. Oktober, 6. November, 27. November, 11. Dezember, 22. Januar und 29. Januar. Am letzten Spieltag finden alle 18 Spiele parallel statt.

Wie viele Punkte sind zum Weiterkommen nötig? Das hängt von den Resultaten der anderen Teams ab. Nach dem Ende der Ligaphase im Januar 2026 wird eine große Tabelle mit allen 36 Mannschaften gebildet. Die besten acht qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, die Vereine auf den Plätzen 9 bis 24 spielen in Play-offs ums Weiterkommen. Alles ab Platz 25 bedeutet das sichere Aus, auch ein Abrücken in die Conference League ist ausgeschlossen. In der Vorsaison waren in der Europa League zehn Punkte aus den acht Ligaspielen zum Erreichen von Platz 24 und damit zum Weiterkommen nötig – in der Champions League mit demselben Modus sogar elf Punkte, weshalb der VfB mit seinen zehn Zählern knapp ausschied.

Das Endspiel der Europa League steigt dann am 20. Mai 2026 in Istanbul im Besiktas Park, der gut 40 000 Zuschauern Platz bietet. Der Sieger qualifiziert sich für die Champions League in der Saison 2026/2027. Zu sehen sind die Spiele der Europa League wie in der Vorsaison auch auf RTL, wobei der Sender in der Regel eine Partie mit deutscher Beteiligung pro Spieltag im Free-TV zeigt und dabei auch den VfB im Programm haben wird. Wer aber alle Stuttgarter Partien sicher live sehen möchte, benötigt ein Abonnement des kostenpflichtigen Streamingportals RTL+.