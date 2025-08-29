Jürgen Klinsmann drückte in Monaco auf den Knopf. Und schon kurz nach der ersten Berührung, die das Computerprogramm am Freitag bei der Auslosung der Europa-League-Gruppenhase in Gang setzte, stand da der Name des VfB Stuttgart. Denn die Weiß-Roten wurden schnell der AS Rom zugelost, es geht also in die Ewige Stadt. Und weil es die klassischen Loskugeln (und damit die menschlichen Losfeen) bei Uefa-Auslosungen nicht mehr gibt, sondern alles automatisch und mithilfe einer Software läuft, drückte der Stargast Klinsmann auf der Bühne fleißig weiter – und, was soll man sagen: der frühere VfB-Profi und Weltmeister von 1990 bescherte dem VfB neben der Roma mit seiner Hand am Losknopf in der Gesamtschau weitere attraktive Gegner.

So trifft das Team von Trainer Sebastian Hoeneß zuhause auf Feyenoord Rotterdam, Young Boys Bern, Celta Vigo und Maccabi Tel Aviv. Auswärts muss der VfB noch bei Fenerbahce Istanbul, dem FC Basel und den Go Ahead Eagles Deventer aus den Niederlanden ran.

Die Eagles ließen mit dem Pokalsieg in diesem Jahr – dem ersten Titel des Vereins seit 92 Jahren – aufhorchen und sind der Name mit der geringsten Strahlkraft der VfB-Gegner. Der Erfolgstrainer der vergangenen Saison, Paul Simonis, wechselte im Sommer in die Bundesliga zum VfL Wolfsburg. Das Stadion der Eagles heißt sinnigerweise Adlerhorst und fasst knapp 10 000 Zuschauer. Deventer liegt rund 100 Kilometer westlich von Amsterdam und hat knapp 100 000 Einwohner.

Gasperini kommt schon wieder

Prominenter und bekannter sind da die Namen der anderen VfB-Auswärtsgegner. Allen voran die der AS Rom und von Fenerbahce Istanbul, das nach der verpassten Qualifikation für die Champions League nun seinen Startrainer Jose Mourinho entlassen hat. Bei der Roma wiederum steht, wenn man so will, ein alter Bekannter des VfB an der Seitenlinie. Trainer Gian Piero Gasperini betreute in der vergangenen Saison noch Atalanta Bergamo und gewann in der Champions-League-Gruppenhase in Stuttgart mit 2:0. Nach neun Jahren in Bergamo coacht Gasperini nun die Römer.

„Es sind attraktive Lose, die zwei Gegner auswärts mit Rom und Fenerbahce stechen heraus, das sind super Spiele, auch für unsere Fans – wir freuen uns auf den Wettbewerb“, sagte VfB-Trainer Hoeneß mit Blick auf die Gruppenphase der Europa League: „Es wird Spaß machen, das haben wir uns ein Stück weit erarbeitet. Wir wollen das genießen, aber wir haben auch Ambitionen, die wir mitbringen.“

Ebenso wie die restlichen Gegner des VfB. Darunter sind mit Bern und Basel zwei Schweizer Teams. Mit Blick auf das Auswärtsspiel im Basler St. Jakob-Park gibt es eine besondere Konstellation – denn an der Seitenlinie des FCB steht ein gewisser Ludovic Magnin. Der frühere Linksverteidiger, der mit dem VfB 2007 Deutscher Meister wurde, ist seit diesem Sommer Chefcoach der Basler.

Mit den Young Boys aus Bern wiederum hat der VfB in der vergangenen Saison der Champions League beste Erfahrungen gemacht. In der Gruppenphase gab es daheim einen 5:1-Sieg. Gegen Celta Vigo, den spanischen Tabellensiebten der vergangenen Saison, absolvierte der VfB Ende Juli in Reutlingen ein umkämpftes Testspiel und lernte beim 2:1 die Härte und bisweilen auch die Überhärte Vigos kennen.

Der Sicherheitsaspekt bei zwei Heimspielen

Zur Sache gehen wird es auch im Heimspiel gegen Feyenoord Rotterdam, das in der vergangenen Champions-League-Saison den FC Bayern mit 3:0 geschlagen hat und dann im Achtelfinale an Inter Mailand scheiterte. In der neuen Runde steht mit Trainer Robin van Persie ein ehemaliger internationaler Topstar als Trainer an der Seitenlinie. Im Tor steht mit dem gebürtigen Karlsruher Timon Wellenreuther (ehemals FC Schalke) ein alter Bekannter aus der Bundesliga. VfB-Abwehrmann Ramon Hendriks kam im vergangenen Sommer von Rotterdam zu den Weiß-Roten. Bei den teils berüchtigten Feyenoord-Fans wird der Sicherheitsaspekt bei der Partie in Stuttgart wohl keine Nebenrolle einnehmen – ebenso wenig wie beim Heimspiel gegen den israelischen Club Maccabi Tel Aviv, bei dem geopolitische Auseinandersetzungen ins Stadion und darum herum getragen werden könnten.

Den genauen Spielplan wird die Uefa spätestens an diesem Sonntag veröffentlichen, am 24. und 25. September steigt dann der erste Spieltag.