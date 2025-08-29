Jürgen Klinsmann drückte in Monaco auf den Knopf. Und schon kurz nach der ersten Berührung, die das Computerprogramm am Freitag bei der Auslosung der Europa-League-Gruppenhase in Gang setzte, stand da der Name des VfB Stuttgart. Denn die Weiß-Roten wurden schnell der AS Rom zugelost, es geht also in die Ewige Stadt. Und weil es die klassischen Loskugeln (und damit die menschlichen Losfeen) bei Uefa-Auslosungen nicht mehr gibt, sondern alles automatisch und mithilfe einer Software läuft, drückte der Stargast Klinsmann auf der Bühne fleißig weiter – und, was soll man sagen: der frühere VfB-Profi und Weltmeister von 1990 bescherte dem VfB neben der Roma mit seiner Hand am Losknopf in der Gesamtschau weitere attraktive Gegner.