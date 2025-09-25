Der Pokalsieger legt gegen Celta Vigo im Europapokal los. Dabei wird die Mannschaft in besonderer Form gefordert sein – und der Trainer stellt sie auf eine harte Gangart ein.
25.09.2025 - 06:00 Uhr
Für den VfB Stuttgart steht wieder ein besonderer Abend an. Im Europapokal. „Ich hoffe nicht, dass das für irgendjemanden hier normal ist“, sagt der Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Heimauftakt in der Europa League gegen Celta Vigo an diesem Donnerstag (21 Uhr/RTL): „Es wird ein Flutlichtspiel, vor 60 000 Zuschauern, gegen eine spanische Topmannschaft – das kann nicht Normalität sein.“