Das Ziel des Pokalsiegers im Stadio Olimpico ist klar. Allerdings muss der Trainer in Sachen Aufstellung puzzeln. Wir schauen auf die mögliche Startelf bei der AS Rom.
22.01.2026 - 06:00 Uhr
Der VfB Stuttgart bangt vor dem wichtigen Europa-League-Spiel gegen die AS Rom an diesem Donnerstag (21 Uhr/RTL) um den Einsatz seines Taktgebers: Angelo Stiller hat noch immer Leistenprobleme. „Die Wahrscheinlichkeit, dass er auflaufen kann, ist gering“, sagte der Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Abschlusstraining des Fußball-Bundesligisten im Stadio Olimpico.