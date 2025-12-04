Nach Ausschreitungen: Keine Fans der Young Boys Bern bei Spiel in Stuttgart

Die Tumulte von Birmingham haben für die Young Boys Bern Konsequenzen. Beim Europapokal-Auswärtsspiel gegen den VfB müssen sie ohne ihre Anhänger auskommen.

red/dpa 04.12.2025 - 17:01 Uhr

Die Young Boys Bern dürfen für das Europa-League-Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart am 29. Januar keine Tickets an ihre Anhänger verkaufen. Zudem müssen die Schweizer für das Fehlverhalten ihrer Fans bei der Partie bei Aston Villa (1:2) am vorigen Donnerstag eine Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro zahlen, wie sie selbst mitteilten.