Wenn Maccabi Tel Aviv am Donnerstag auf den VfB Stuttgart trifft, weiß Žarko Lazetić genau, was ihn erwartet. Der Trainer der Israelis hat die Schwaben intensiv beobachtet.

Das Abschlusstraining hat Maccabi Tel Aviv sicherheitshalber noch auf dem heimischen Rasen absolviert. In der Kiryat Shalom Training Facility hat Trainer Žarko Lazetic seine Spieler in der Abschlusseinheit auf das eingestimmt, was nun am Donnerstag in Stuttgart auf die Mannschaft wartet. Die danach auftretenden Komplikationen hatte allerdings niemand auf dem Schirm. Aufgrund einer verzögerten Anreise fand die vorgegebene Pressekonferenz vor Ort erst mit satter Verspätung von gut zwei Stunden statt.

Immerhin konnte sich Lazetic so noch besser vorbereiten auf das, was er über den Gegner sagen konnte. Der Serbe, früher als Spieler und Trainer bei Partizan Belgrad aktiv, hat den VfB zuletzt intensiv beobachtet. „Ich bin nicht zwangsläufig besorgt, aber wir spielen schon gegen einen sehr starken Gegner“, stellt Lazetic der Mannschaft von Sebastian Hoeneß ein hervorragendes Zeugnis aus.

Maccabi Tel Aviv noch ohne Sieg in der Europa League

Ein dicker Brocken also für seine Mannschaft, die noch kein Spiel auf internationaler Ebene in dieser Saison gewinnen konnte. Ein Punkt aus sechs Partien lautet die ernüchternde Bilanz, was Tabellenplatz 35 von 36 teilnehmenden Teams bedeutet. Nur OGC Nizza ist noch schlechter. „Es ist eine supergute Mannschaft mit einem sehr guten Gegner. Es wird sehr intensiv werden, sie sehen schnell Räume und weiß das dann auszunutzen. Wir müssen dagegenhalten, diese Intensität aufbringen“, lobte Lazetic den VfB.

Dazu fallen im Lager der Israeli gleich mehrere Spieler aus. Denny Gropper, Kristijan Belic und Ion Nicolaescu werden fehlen. „Wir glauben an uns als Mannschaft. Wir glauben, dass wir hier etwas mitnehmen können – wenn wir zusammenhalten und die personellen Ausfälle, die wir haben, in der Gruppe kompensieren“, sagt Abwehrspieler Tyrese Asante. Wohl wissend, dass ihm und seinen Kollegen eine Mammutaufgabe gegen die Stuttgarter bevorsteht.