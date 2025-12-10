Wenn Maccabi Tel Aviv am Donnerstag auf den VfB Stuttgart trifft, weiß Žarko Lazetić genau, was ihn erwartet. Der Trainer der Israelis hat die Schwaben intensiv beobachtet.
Das Abschlusstraining hat Maccabi Tel Aviv sicherheitshalber noch auf dem heimischen Rasen absolviert. In der Kiryat Shalom Training Facility hat Trainer Žarko Lazetic seine Spieler in der Abschlusseinheit auf das eingestimmt, was nun am Donnerstag in Stuttgart auf die Mannschaft wartet. Die danach auftretenden Komplikationen hatte allerdings niemand auf dem Schirm. Aufgrund einer verzögerten Anreise fand die vorgegebene Pressekonferenz vor Ort erst mit satter Verspätung von gut zwei Stunden statt.