In Wolfsburg ist Sebastian Hoeneß mit seiner Offensivreihe ein Überraschungscoup gelungen. Doch gegen Fenerbahce drängen sich Alternativen auf.
22.10.2025 - 11:05 Uhr
Theoretisch muss Sebastian Hoeneß im Angriff nichts verändern. Der Trainer des VfB Stuttgart kann, nachdem Nikolas Nartey für die Europa League nachgemeldet wurde, die gleiche Stürmerreihe aufbieten wie am vergangenen Samstag beim 3:0-Sieg in Wolfsburg. Denn da lief der Däne überraschend auf – neben Tiago Tomas und Bilal El Khannouss, die erwartungsgemäß zu den Offensivkräften zählten. „Wir hatten keine fixen Positionen, waren sehr dynamisch und haben die Abwehr des Gegners in Bewegung gehalten“, sagt Tomas zur Erfolgsformel in der Fußball-Bundesliga.