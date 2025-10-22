Die Profis des VfB Stuttgart sind zu ihrem Auswärtsspiel in der Europa League gegen Fenerbahçe Istanbul aufgebrochen. Vom Stuttgarter Flughafen ging es am Vormittag Richtung Bosporus.
22.10.2025 - 10:29 Uhr
Gut gelaunt und in freudiger Erwartung ist der Tross des VfB Stuttgart am Vormittag am Stuttgarter Flughafen zum Europa-League-Spiel gegen Fenerbahçe Istanbul aufgebrochen. Mit Chaterflug VF-047 der Airline SunExpress geht es direkt zum Flughafen Sabiha Gökçen (SAW) auf der asiatischen Seite der Millionenstadt am Bosporus. Dort, im Stadtteil Kadıköy, steht auch das Şükrü-Saracoğlu-Stadion von Fenerbahçe, wo am Donnerstag um 18.45 Uhr (MESZ) der Anpfiff ertönen wird.