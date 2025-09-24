Der VfB Stuttgart empfängt Celta Vigo, Trainer Sebastian Hoeneß blickt mit viel Respekt auf den Gegner aus Galicien, der in der Liga aktuell Platz 15 belegt.

Madrid Vallecas, vergangenen Sonntag, 14 Uhr. Rayo Vallecano empfing den kommenden VfB-Gegner Real Club Celta de Vigo. Es wurde ein Spiel ohne jegliche Höhepunkte, von überschaubarem spielerischem Niveau und endete mit einem schmalen 1:1 als Endergebnis. Es gab nicht wirklich etwas zu sehen, was dem VfB Stuttgart die Sorgenfalten auf die Stirn treiben sollte.

Dennoch äußerte sich VfB-Coach Sebastian Hoeneß voller Hochachtung. „Vigo ist schwer zu bespielen und als Mannschaft schwierig zu schlagen. Auch wenn sie sich aktuell schwertun, selbst Spiele zu gewinnen", so Hoeneß, der dem Gegner einen hohen Grad an Organisation und spielerische Stärke attestierte. „Sie sind gut organisiert, treten total spanisch auf."

VfB Stuttgart gegen Celta Vigo, Blick auf den Gegner

Auch Hoeneß hatte das Spiel bei Rayo Vallecano offenbar gesehen. „Da kommt eine Mannschaft, die taktisch gut eingestellt sein wird und die am Wochenende komplett mit der B-Mannschaft aufgetreten ist. Das wird ein Brett. Aber wir trauen uns das natürlich zu“, so Hoeneß. „Zentrales Ziel muss für uns sein, die Wahrscheinlichkeit für Siege zu erhöhen.“ Allerding mag dies an einer Stelle zu hoch gegriffen sein, denn schließlich standen in Vallecas mit Bryan Zaragoza, Ionut Radu, Fran Beltran und Borja Iglesias zumindest vier absolute Stammspieler über 90 Minuten auf dem Feld.

Chema Andrés dürfte wieder von Beginn an spielen. Foto: Tom Weller/dpa

Worauf sich seine Mannschaft einstellen muss, ist sich Hoeneß indes bewusst. „Harte Gangart, Intensität, Emotionalität. Darauf müssen vorbereitet sein. Am besten sind wir es, die da die Maßstäbe setzen am Donnerstagabend“, so Hoeneß, der mit seiner Mannschaft einen guten Start in die internationale Saison hinlegen möchte. „Ich denke wir sind vorbereitet. Wenn wir uns entsprechend präsentieren, dann können auch die spielerischen Glanzlichter gesetzt werden. Aber davor steht das Wesentliche – und dafür hilft es nicht, im Vorfeld viel darüber zu reden. Wir müssen es auf den Platz bringen“, sagt er abschließend mit Blick auf den Donnerstagabend.

Das Heimspiel der Stuttgart ist ausverkauft, 60.000 Fans werden dem Spiel einen Rahmen geben. Der Gästeblock ist mit 1.300 Fans dagegen nicht gänzlich belegt, 3.000 Karten stünden Vigo zu.