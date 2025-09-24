Der VfB Stuttgart empfängt Celta Vigo, Trainer Sebastian Hoeneß blickt mit viel Respekt auf den Gegner aus Galicien, der in der Liga aktuell Platz 15 belegt.
24.09.2025 - 17:00 Uhr
Madrid Vallecas, vergangenen Sonntag, 14 Uhr. Rayo Vallecano empfing den kommenden VfB-Gegner Real Club Celta de Vigo. Es wurde ein Spiel ohne jegliche Höhepunkte, von überschaubarem spielerischem Niveau und endete mit einem schmalen 1:1 als Endergebnis. Es gab nicht wirklich etwas zu sehen, was dem VfB Stuttgart die Sorgenfalten auf die Stirn treiben sollte.