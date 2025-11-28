Am Donnerstagabend hat sich Victor Edvardsen von den Go Ahead Eagles daneben benommen und Angelo Stiller vom VfB Stuttgart mit Gesten beleidigt. Das hat nun Folgen.

Dirk Preiß 28.11.2025 - 16:53 Uhr

Die Empörung war groß gewesen – bei den Fans des VfB Stuttgart, aber auch beim Team des Fußball-Bundesligisten. Weil ein Mitspieler Ziel von unschönen Provokationen geworden war. Am Donnerstagabend spielte der VfB bei den Go Ahead Eagles in der Europa League – und Vicor Edvardsen, der schwedische Mittelfeldspieler der Niederländer, beleidigte in der Schlussphase der Partie Angelo Stiller. Immer wieder griff sich der eingewechselte Edvardsen an die eigene Nase und redete auf den Mittelfeldspieler des VfB ein, bis der richtig sauer war.