Wohl noch nie zuvor in der Geschichte des VfB gab es ein so knappes Ticketkontingent für ein internationales Auswärtsspiel. Doch auch ohne Tickets machten sich einige auf die Reise.

Unter Fußballfans gibt es diverse Kategorien. Das Publikum der Sportart ist so unterschiedlich wie die Gesellschaft selbst. Es gibt die, die regelmäßig gehen, aber keine Dauerkarte haben. Dann jene, die eine Saisonkarte besitzen. Dann gibt´s jene, die zusätzlich eine Auswärtskarte besitzen, also bei quasi jedem Pflichtspiel in Liga, Pokal und Europa League vor Ort sind. Und es gibt die Allesfahrer. Als solche bezeichnet man Fans, die versuchen, jede Begegnung ihres Lieblingsvereins besuchen, unabhängig von Bedeutung und Entfernung des Spiels. Also egal, ob Pflichtspiel, Testspiel im Trainingslager, Marketing-Kick in USA – diese Fans sind dabei.

Zu dieser Kategorie gehören Susanne Stölting und Astrid Güdemann. Seit 2016 sind die Anhängerinnen bei jedem Spiel, wenn sie es irgendwie einrichten können. Die beiden so haben in den letzten Jahren nur ganz wenige Partien ihres VfB Stuttgart verpasst. Auch in Deventer sind beide vor Ort– obwohl beide keine Karten aus dem äußerst knappen Kontingent erhalten haben und auch in der Verlosung des Clubs leer ausgingen. Was treibt sie dennoch in die Region Overijssel?

„Es ist die Gemeinschaft. Man kennt sich, trifft die gleiche Leute alle paar Tage, hat gemeinsam Spaß und feuert den VfB an“ beschreibt Stölting, die für den Trip nach Holland vier Tage Urlaub geopfert hat. Güdemann ergänzt: „Hier vor Ort die Stimmung mitnehmen, die Atmosphäre genießen, das lohnt dennoch jede Mühe“. Die beiden sind beileibe nicht die einzigen, die den Trip in die Niederlande ohne Karte gewagt haben. Einige Dutzend VfB-Fans sind ohne Tickets hier, werden am offiziellen Fan Meetingpoint das Spiel verfolgen, wo große Bildschirme aufgebaut werden. Und dann bibbern und die Daumen drücken, dass der VfB den Sieg mit nach Hause nimmt. Nur selbst nach Hause geht es für Simone nicht. Sie reist weiter nach Hamburg, wo sie wieder auch auf Astrid treffen wird. Und am kommenden Mittwoch geht es für beide nach Bochum, wie könnte es auch anders sein.