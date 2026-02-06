Jeder Club in der Europa League konnte nach Abschluss der Ligaphase bis zu drei Spieler nachnominieren. Der VfB hat diese Regel bei zwei Akteuren genutzt.
06.02.2026 - 10:00 Uhr
Der VfB Stuttgart hat an seinem Kader für die Europa League Umbauarbeiten vorgenommen. Möglich machte dies der Artikel 32 „Nachmeldung“ der Spielordnung des europäischen Dachverbandes Uefa. So waren Nachmeldungen von bis zu drei Spielern bis zu diesem Donnerstag um 24 Uhr möglich. Der VfB hat dieses Recht bei zwei Akteuren genutzt.