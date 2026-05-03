VfB Stuttgart in Hoffenheim Der Wahnsinn von Sinsheim – die Lehren aus dem Drama
Der VfB spielt bei der TSG Hoffenheim erst schwach und zeigt dann in Unterzahl Moral. Jetzt kommt es zum direkten Duell mit dem neuen Tabellenvierten Bayer Leverkusen.
Der VfB spielt bei der TSG Hoffenheim erst schwach und zeigt dann in Unterzahl Moral. Jetzt kommt es zum direkten Duell mit dem neuen Tabellenvierten Bayer Leverkusen.
Zum Schluss wurde es noch ein bisschen philosophisch. Alexander Nübel, sowieso ein gelassener und in sich ruhender Zeitgenosse, schaffte es nach dem Spektakel von Sinsheim die Dinge nüchtern auf den Punkt zu bringen. „Wir haben das Ding heute mit einem Unentschieden gewonnen“, sagte der Torhüter des VfB Stuttgart also – und tatsächlich war es so, dass sich das 3:3 bei der TSG Hoffenheim am Samstagnachmittag wie ein Sieg anfühlte.