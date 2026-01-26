 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. Ein Auftritt wie ein großes Ausrufezeichen

VfB Stuttgart in Mönchengladbach Ein Auftritt wie ein großes Ausrufezeichen

VfB Stuttgart in Mönchengladbach: Ein Auftritt wie ein großes Ausrufezeichen
1
Die VfB-Profis jubeln nach dem souveränen Sieg in Mönchengladbach. Foto: IMAGO/Eibner

Der VfB beeindruckt beim 3:0 in Mönchengladbach – die Leistung macht in einigen Punkten große Hoffnung für die nächsten Spiele, kommentiert Sport-Autor Marco Seliger.

Sport: Marco Seliger (sem)

Eines vorneweg und in aller angebrachten Klarheit: Borussia Mönchengladbach, der Gegner des VfB Stuttgart am Sonntagmittag, hinterließ einen bemitleidenswerten Eindruck. Zum Ende spielten die Gladbacher ihren ohnehin nicht ausverkauften Borussia-Park fast leer, die Fans flüchteten in Scharen aus dem Stadion, aus nachvollziehbaren Gründen: Die Fohlen waren insbesondere in der zweiten Hälfte irrlichternd unterwegs und vergaloppierten sich fast bei jeder Gelegenheit.

 

Aber, alte Floskel: Zu einem Fußballspiel und seinem Ergebnis gehören immer zwei Mannschaften. In diesem Falle waren die Extreme beim 3:0 der Gäste so ausgeprägt wie eindeutig: Gladbach agierte schwach und extrem verunsichert, der VfB dagegen spielte irgendwann wie eine abgezockte und zupackende Spitzenmannschaft. Dass er dazu nach schwacher Anfangsphase samt Elfmeter für Gladbach, den Keeper Alexander Nübel toll parierte, und einer eher zähen ersten Hälfte eine gewisse Anlaufzeit brauchte, gehört auch zu den Geschichten des Spiels.

Eigenschaften eines Champions-League-Kandidaten

Allerdings: Mit Beginn der zweiten Hälfte war dann ein Klassenunterschied zu sehen, weil der VfB keinen Zweifel mehr daran ließ, wer die bessere Mannschaft ist. Drei Tage nach dem bitteren 0:2 bei der AS Rom so konsequent zu agieren und während einer Partie noch zuzulegen – das sind Eigenschaften eines ernsthaften Champions-League-Kandidaten. Ebenso wie der Fakt, dass Trainer Sebastian Hoeneß in Hälfte zwei mit den Nationalspielern Deniz Undav, Chris Führich und Maximilian Mittelstädt von der Bank nachlegen konnte.

Unsere Empfehlung für Sie

Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Jeff Chabot ragt aus starkem Kollektiv heraus – unsere Noten gegen Gladbach

Einzelkritik zum VfB Stuttgart Jeff Chabot ragt aus starkem Kollektiv heraus – unsere Noten gegen Gladbach

Der VfB hat am 19. BL-Spieltag bei Borussia Mönchengladbach 3:0 gewonnen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.

Viele kleine Reifeprozesse hat der VfB in dieser Saison schon durchgemacht, am Sonntag kam ein weiterer hinzu: Einen schwachen Gegner nicht mehr ins Spiel kommen zu lassen und die Dinge kurz nach einem kräftezehrenden Europapokal-Trip konsequent zu Ende zu bringen.

Das macht Mut für die nächsten eng getakteten Wochen, in denen die Weiß-Roten in der Europa League mit den Young Boys aus Bern, dem SC Freiburg, Holstein Kiel (DFB-Pokal-Viertelfinale) und dem FC St. Pauli Gegner vor der Brust haben, die auf dem berühmten Papier schlagbar sind – und gegen die es wie am Sonntag in Mönchengladbach vermutlich einen hohen Anteil an Ballbesitz und damit an Dominanz geben wird.

Wenn der VfB so zupackend auftritt wie bei der Borussia, könnte diese Dominanz wieder in Zählbares auf dem Platz und dem (Drei-)Punktekonto umgemünzt werden. Fakt ist: Der nächste Block an Spielen kann nach den jüngsten Eindrücken ein erfolgreicher werden – mit wichtigen Weichenstellungen in drei Wettbewerben.

Weitere Themen

VfB Stuttgart: Warum Deniz Undav so angefressen ist

VfB Stuttgart Warum Deniz Undav so angefressen ist

Der VfB feiert einen dominanten Sieg bei Borussia Mönchengladbach. Der Stuttgarter Stürmer trifft – und hat dennoch schlechte Laune.
Von Philipp Maisel
Fanreaktionen zum VfB Stuttgart: „Scheiß die Wand an!!! Wir können Ecken!!!“

Fanreaktionen zum VfB Stuttgart „Scheiß die Wand an!!! Wir können Ecken!!!“

Einen klaren Auswärtssieg hat der VfB in Gladbach eingefahren. Alex Nübel hält einen Elfer, der VfB erzielt einen Treffer nach einem Standard. Was die Fans außerdem beschäftigt.
Von Matthias Kapaun
Mönchengladbach – VfB Stuttgart: Überzeugender Auftritt – so steuert der VfB auf die Königsklasse zu

Mönchengladbach – VfB Stuttgart Überzeugender Auftritt – so steuert der VfB auf die Königsklasse zu

Überzeugend gewinnt der VfB mit 3:0 in Mönchengladbach. Alexander Nübel hält sein Team im Spiel, dann treffen Jamie Leweling, Joe Scally (Eigentor) und Deniz Undav.
Von Marco Seliger
VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News VfB-Frauen mit Kantersieg bei Osawa-Comeback

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Gregor Preiß und Heiko Hinrichsen
Mönchengladbach-VfB: „Was Stuttgart gespielt hat, war absolut brutal“

Mönchengladbach-VfB „Was Stuttgart gespielt hat, war absolut brutal“

Nach dem 3:0 des VfB Stuttgart bei Borussia Mönchengladbach haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.
Von Matthias Kapaun, Gregor Preiß, Marco Seliger, Philipp Maisel
Spielerbewertung VfB Stuttgart: Vergeben Sie Noten für die Weiß-Roten

Spielerbewertung VfB Stuttgart Vergeben Sie Noten für die Weiß-Roten

Die Spieler des VfB Stuttgart in der Einzelkritik: Wer war gut, wer nicht? Auch Sie können jedem VfB-Profi eine Note geben. Machen Sie mit!
Von unserer Redaktion
Bundesliga: Stuttgart hat leichtes Spiel bei harmloser Borussia

Bundesliga Stuttgart hat leichtes Spiel bei harmloser Borussia

Stuttgart gewinnt in Gladbach und bleibt im Rennen um die Champions League. Nach einer schwierigen ersten Hälfte wird der VfB in Halbzeit zwei klar überlegen.
Borussia Mönchengladbach gegen VfB Stuttgart: Das Spiel im Liveticker

Borussia Mönchengladbach gegen VfB Stuttgart Das Spiel im Liveticker

Der VfB Stuttgart spielt gegen Borussia Mönchengladbach. Verfolgen Sie die Partie hier im Liveticker.
Von Sportredaktion
WhatsApp VfB Stuttgart: Der MeinVfB-WhatsApp-Kanal – jetzt abonnieren!

WhatsApp VfB Stuttgart Der MeinVfB-WhatsApp-Kanal – jetzt abonnieren!

Exklusive Einblicke und Nachrichten zum VfB erfahren bisher rund 53.000 Abonnenten unseres WhatsApp-Kanals. Jetzt abonnieren und nichts mehr verpassen.
Von unserer Redaktion
3. Liga: „Verdienter Sieg“ – VfB-Frust nach Pleite in Ingolstadt

3. Liga „Verdienter Sieg“ – VfB-Frust nach Pleite in Ingolstadt

Der Start des VfB Stuttgart II ins Jahr ist zumindest ergebnistechnisch misslungen. Trainer Nico Willig schiebt Frust.
Von Philipp Maisel
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart Video Borussia Mönchengladbach Sebastian Hoeneß Deniz Undav Maximilian Mittelstädt Kommentar
 
 