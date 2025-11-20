Für drei Stuttgarter geht es im kommenden März mit ihren Nationalteams in den Play-offs um die Teilnahme an der Weltmeisterschaft.
20.11.2025 - 14:51 Uhr
Atakan Karazor ist mit einem lange ersehnten Glücksgefühl aus der Länderspielpause nach Bad Cannstatt zurückgekehrt. Der Kapitän des VfB Stuttgart absolvierte zuletzt seine ersten beiden A-Länderspiele für die Türkei, nachdem er zuvor trotz mehrmaliger Einladungen nicht eingesetzt worden war. „Wir haben uns alle gefreut für ihn, ich habe es natürlich verfolgt in den letzten Monaten“, sagt VfB-Trainer Sebastian Hoeneß, „jetzt ist er ganz offiziell türkischer Nationalspieler. Das ist etwas. Das bleibt für immer.“ Natürlich hoffe man nun, dass noch einige Spiele dazu kommen würden.