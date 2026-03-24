Der Flügelstürmer des VfB kann wegen muskulärer Beschwerden in der Wade nicht an den kommenden Länderspielen teilnehmen.

Das Sextett des VfB Stuttgart bei der deutschen Nationalmannschaft hat sich um einen Spieler reduziert: Flügelstürmer Jamie Leweling kann aufgrund muskulärer Beschwerden in der Wade nicht an den kommenden Länderspielen am Freitag (20.45 Uhr) gegen die Schweiz sowie am Montag (20.45 Uhr) in Stuttgart gegen Ghana teilnehmen und ist bereits aus dem Teamquartier in Herzogenaurach abgereist.

Muskuläre Probleme bei Jamie Leweling nach dem Spiel gegen RB Leipzig Hier hatte Leweling sich am Montag weiteren Untersuchungen unterzogen und an diesem Tag auch an den Werbeaufnahmen für die anstehende Weltmeisterschaft im Sommer teilgenommen.

Die muskulären Probleme waren nach dem Bundesliga-Spiel gegen RB Leipzig vor gut einer Woche aufgetreten. Seitdem hat der 25-Jährige sowohl das Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League beim FC Porto (0:2) als auch die Bundesliga-Partie beim FC Augsburg (2:5) verpasst.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sechs Stuttgarter nominiert – nach der Abreise von Jamie Leweling sind noch fünf dabei. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Damit sind noch fünf VfB-Profis im Kreis der DFB-Elf dabei: Torhüter Alexander Nübel, Rechtsverteidiger Josha Vagnoman, Mittelfeldakteur Angelo Stiller, Flügelspieler Chris Führich und Stürmer Deniz Undav.