Der Innenverteidiger muss gegen Maccabi Tel Aviv aufgrund der Gelb-Regelung in der Europa League aussetzen. Weitere Stammspieler wären bei ihrer nächsten Verwarnung ebenfalls gesperrt.
Der VfB Stuttgart muss im Europa-League-Spiel gegen Maccabi Tel Aviv am Donnerstag (18.45 Uhr/Liveticker) auf Innenverteidiger Jeff Chabot verzichten – nicht verletzungsbedingt, sondern aufgrund der Vorgaben des europäischen Fußballverbands Uefa mit Blick auf die Gelb-Sperren. In Artikel 63 der Regularien heißt es dazu: „Ab dem ersten Spiel der Ligaphase werden Spieler beziehungsweise Mannschaftsoffizielle nach drei Verwarnungen, die nicht zu einem Platzverweis geführt haben, sowie nach jeder weiteren Verwarnung ungerader Zahl (fünfte, siebte, neunte) für das nächste Wettbewerbsspiel gesperrt.“