VfB Stuttgart: „Jetzt kommt es drauf an“ – Mittelstädt und der Platz im DFB-Team

Bislang gibt es ja für Maximilian Mittelstädt nicht viel auszusetzen an der laufenden Saison. Der Linksverteidiger ist mit dem VfB Stuttgart in allen Wettbewerben aussichtsreich unterwegs, steht als Stammspieler regelmäßig auf dem Feld – und hat obendrein eine neue verantwortungsvolle Rolle erfolgreich übernommen: Als Elfmeter-Schütze Nummer eins zeigte er sich zuletzt gegen Bayer Leverkusen (4:1) zum dritten Mal in Folge seit Anfang November treffsicher, womit eine relevante Stuttgarter Baustelle der jüngeren Vergangenheit fürs Erste geschlossen ist. Alles gut also für den gebürtigen Berliner in dieser Spielzeit? Nicht ganz.