Livestream: So läuft der Junior-Cup im Sindelfinger Glaspalast

Der VfB Stuttgart eröffnet den Junior-Cup im Sindelfinger Glaspalast als Titelverteidiger. Wir zeigen alle Spiele des Turniers im Livestream

Philipp Maisel 11.01.2025 - 11:00 Uhr

Der Mercedes-Benz Junior-Cup ist eine Institution rund um den Jahreswechsel in der Region Stuttgart. Seit über 30 Jahren gilt das Turnier als der wohl am besten besetze Hallen-Vergleich von internationalen Top-Teams aus dem U-19-Bereich weltweit. Auch in diesen Tagen konnten die Organisatoren wieder Teilnehmer aus Sao Paulo, Genf, Manchester und Glasgow für das Turnier gewinnen.