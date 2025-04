Der Flügelstürmer stößt sich den Kopf an und geht vorzeitig in die Kabine. Josha Vagnoman absolviert dagegen das volle Pensum am Samstagvormittag.

David Scheu 26.04.2025 - 12:40 Uhr

Kurzer Schreckmoment für Justin Diehl: Der Flügelstürmer des VfB Stuttgart, der nach muskulären Problemen in der kommenden Woche wieder eine Option sein soll, blieb im Training am Samstag auf dem Boden liegen. Ein größerer Rückfall oder eine strukturelle Verletzung ist aber nicht zu befürchten: Diehl hatte sich den Kopf angestoßen und es danach nochmals kurz versucht, war schließlich aber doch vorzeitig in die Kabine gegangen. Co-Trainer Malik Fathi sprang ein – und führte sich gleich mit einem Tor gegen Fabian Bredlow ein.