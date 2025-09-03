Stürmer Silas ist weiter Teil des VfB-Kaders. Doch bis zur Rückkehr des 26-jährigen auf das Spielfeld wird es noch eine Weile dauern.
03.09.2025 - 17:23 Uhr
Seit der Transfermarkt am Montag seine Pforten geschlossen hat, ist klar: Auch Silas Katompa Mvumpa, der in der Vorsaison an Roter Stern Belgrad verliehene Außenstürmer, ist weiterhin ein Teil der Mannschaft des VfB. Schließlich besitzt der Afrikaner bei den Cannstattern noch einen Vertrag bis Sommer 2026. Verbunden mit dieser Tatsache ist zugleich die Frage: Wird der Publikumsliebling vergangener Tage bei den Stuttgartern noch die Kehrtwende zum Guten schaffen?