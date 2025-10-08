 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. Kehrt Jovan Milosevic im Winter zurück? Das ist der Stand

VfB Stuttgart Kehrt Jovan Milosevic im Winter zurück? Das ist der Stand

VfB Stuttgart: Kehrt Jovan Milosevic im Winter zurück? Das ist der Stand
1
Jovan Milosevic läuft derzeit per Leihe für Partizan Belgrad auf. Foto: IMAGO/Starsport

Dass der formstarke Stürmer in der Rückrunde für den VfB aufläuft, ist ein konkretes Szenario – aber nicht das einzige. Wann Entscheidung fallen soll und wovon sie abhängt.

Sport: David Scheu (dsc)

Spielpraxis sammeln und Selbstvertrauen tanken – die Ziele einer Leihe sind stets dieselben, in jeder Liga und bei jedem Verein. Für Jovan Milosevic erfüllen sie sich gerade vollumfänglich. Der an Partizan Belgrad ausgeliehene Stürmer des VfB Stuttgart ist einer der Spieler der Stunde in der ersten serbischen Liga, wo er nach Belieben trifft und trifft. Woche für Woche. Sieben Tore in zehn Spielen stehen bislang zu Buche, hinzu kommen vier Treffer in den Qualifikationsspielen zur Europa und Conference League.

 

Unsere Empfehlung für Sie

VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News Stergiou gibt Update: „Fühle mich topfit“

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.

Keine Frage: Es läuft, für Milosevic und auch das Team. Nur zwei Punkte beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Roter Stern Belgrad – was unbedingt eine Erwähnung wert ist, da Partizans Stadtrivale zuletzt achtmal in Folge die Meisterschaft gewann, in der Vorsaison sogar mit satten 27 Punkten Vorsprung. Nun ist das Titelrennen spannend wie lange nicht – auch dank der Tore von Milosevic, der dabei eine große Bandbreite an den Tag legt: Dreimal traf er in dieser Saison mit dem schwächeren linken Fuß, einmal per direktem Freistoß, einmal vom Elfmeterpunkt.

Ermedin Demirovic fällt bis auf Weiteres aus

Beim VfB verfolgt man das alles genauestens. Das tun die Verantwortlichen ohnehin bei allen Leihspielern, im Fall von Milosevic kommen aber zwei Faktoren hinzu. Zum einen endet der Leihvertrag nicht wie üblich im Sommer, sondern schon in knapp drei Monaten zum Jahresende. Der Hintergrund: Im vergangenen Januar war Milosevics Leihe zum FC St. Gallen vorzeitig beendet worden, mit Partizan einigte man sich im Anschluss auf zwölf Monate Laufzeit.

Zum anderen hat der VfB derzeit bekanntlich kein Überangebot an Mittelstürmern. Nach dem Abgang von Nick Woltemade zerschlug sich die Verpflichtung von Hyeon-gyu Oh, derzeit fehlt zudem Ermedin Demirovic wegen einer beginnenden Fraktur der Fußwurzel bis auf Weiteres. Dass sich die Stuttgarter daher nach Verstärkungen zumindest umsehen, liegt auf der Hand. „Die Mittelstürmer-Position ist eine“, hatte Vorstandschef Alexander Wehrle unlängst im Gespräch mit unserer Redaktion betont, „die wir für das Winter-Transferfenster durchaus im Blick haben.“

In der Saison 2023/24 bestritt Jovan Milosevic sechs Pflichtspiele für den VfB. Foto: Pressefoto Baumann

Legt man den auslaufenden Leihvertrag des formstarken Milosevic und die dünne Personaldecke im Sturm übereinander, drängt sich eine Frage fast schon auf: Holt der VfB seinen Stürmer im Winter aus Serbien zurück? Diese Überlegungen gibt es tatsächlich. Dass der 1,92 Meter große Stoßstürmer in der Rückrunde in Stuttgart spielt, ist nach Informationen unserer Redaktion in den Planungen an der Mercedesstraße ein konkretes mögliches Szenario. Entschieden ist aber noch gar nichts – denn es gilt auch, Dinge abzuwägen.

Zunächst: Dass der Youngster in der Bundesliga ebenso aufspielen würde wie in Serbien, ist alles andere als ausgemacht. Schon vor seinem Wechsel zum VfB im Sommer 2023 hatte Milosevic mit drei Toren in nur fünf Spielen in der ersten serbischen Liga für Aufsehen gesorgt, sich dann aber in Stuttgart nicht durchsetzen können. Es blieb bei sechs Kurzeinsätzen in der Vizemeistersaison 2023/24. Milosevic spricht im Rückblick von einer schönen Erfahrung: „Ich hatte die Ehre, den Platz mit unglaublichen Spielern zu teilen“, sagte er kürzlich im Podcast „Expert IVA“: „Es war sicherlich eine schöne Zeit, aber es wäre noch schöner gewesen, wenn ich mehr Chancen gehabt hätte, dort zu spielen. In der Saison hatten sie unglaublichen Erfolg, und ich habe nichts Schlechtes zu sagen.“

Partizan Belgrad verfügt über keine Kaufoption

Jetzt ist er in Belgrad voll im gewünschten Spielrhythmus – aus dem er gerissen werden würde, sollte sich eine Situation wie in seinem ersten VfB-Jahr nur ansatzweise wiederholen. Und dass sich die Entwicklung des Torschützenkönigs der U-17-EM von 2022 ungebremst fortsetzt, ist auch im Stuttgarter Interesse: Milosevic ist mit seinen 20 Jahren noch jung und steht bis 2027 beim VfB unter Vertrag, er könnte also auch der Stürmer der Zukunft und weniger der Gegenwart werden. Eine Verlängerung der Leihe – zumindest um ein halbes Jahr – steht deshalb ebenfalls im Raum. Partizan wäre an einem Verbleib seines besten Stürmers wenig überraschend interessiert und kann mit sicherer Spielpraxis sowie der Titelchance in Milosevics Heimatland als besonderem Reiz punkten.

Unsere Empfehlung für Sie

DFB-Elf in der WM-Quali: Leweling angeschlagen – Woltemade reist an

DFB-Elf in der WM-Quali Leweling angeschlagen – Woltemade reist an

Am Montag plagte ihn noch ein grippaler Infekt, nun konnte Ex-VfB-Stürmer Nick Woltemade doch zur DFB-Elf reisen. Derweil ist VfB-Profi Jamie Leweling angeschlagen.

Über all das sind die Vereine und der Spieler regelmäßig im Austausch. „Ich bin aktuell zufrieden mit meiner Situation“, sagt Milosevic, der aber natürlich auch Ambitionen hat – wovon ja alleine der Schritt zum VfB 2023 als damals 17-Jähriger zeugte. Man werde im Dezember sehen, wie es weitergehe, so der Stürmer. Akuter Zeitdruck besteht in der Tat nicht. Der VfB hat das Heft des Handelns fest in der Hand, da Partizan über keine Kaufoption verfügt.

Vor Mitte November soll auf keinen Fall eine Entscheidung fallen, letztlich wird sie dann von zwei Faktoren abhängen. Zum einen: Wie entwickelt sich die Lage im VfB-Sturm bis dahin? Spielen sich Profis in den Vordergrund, oder kehrt Demirovic womöglich zeitnah zurück? Das würde den Handlungsbedarf etwas senken. Zum anderen: Macht Milosevic weiter wie bisher? Drängt er sich unverändert stark auf? Vieles wird also von den kommenden vier Ligaspielen bis zur nächsten Länderspielpause abhängen – festhalten lässt sich aber: Die Chance besteht, dass Jovan Milosevic ab Januar das VfB-Trikot trägt.

Weitere Themen

VfB Stuttgart: Kehrt Jovan Milosevic im Winter zurück? Das ist der Stand

VfB Stuttgart Kehrt Jovan Milosevic im Winter zurück? Das ist der Stand

Dass der formstarke Stürmer in der Rückrunde für den VfB aufläuft, ist ein konkretes Szenario – aber nicht das einzige. Wann Entscheidung fallen soll und wovon sie abhängt.
Von David Scheu
VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News Stergiou gibt Update: „Fühle mich topfit“

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Gregor Preiß und Heiko Hinrichsen
VfB-Neuzugänge: Deniz Undav entthront: Neuer Social-Media-König beim VfB

VfB-Neuzugänge Deniz Undav entthront: Neuer Social-Media-König beim VfB

Der VfB Stuttgart hat sich im Sommer sportlich verstärkt – und die Neuzugänge bringen auch jede Menge Social-Media-Follower mit.
Von Michael Bosch
DFB-Elf in der WM-Quali: Leweling angeschlagen – Woltemade reist an

DFB-Elf in der WM-Quali Leweling angeschlagen – Woltemade reist an

Am Montag plagte ihn noch ein grippaler Infekt, nun konnte Ex-VfB-Stürmer Nick Woltemade doch zur DFB-Elf reisen. Derweil ist VfB-Profi Jamie Leweling angeschlagen.
Von Marco Seliger und Matthias Kapaun
Nationalspieler des VfB Stuttgart: Warum sind nur noch drei dabei – und werden es wieder mehr?

Nationalspieler des VfB Stuttgart Warum sind nur noch drei dabei – und werden es wieder mehr?

Lange Zeit stellte der VfB keinen deutschen Nationalspieler – dann wurden es im Zuge des Höhenflugs immer mehr. Jetzt sind es wieder weniger. Wie sind die Aussichten?
Von Marco Seliger
Torhüter beim VfB Stuttgart: Dennis Seimen auf dem Weg zur Stuttgarter Nummer eins

Torhüter beim VfB Stuttgart Dennis Seimen auf dem Weg zur Stuttgarter Nummer eins

Dass Bayern-Leihgabe Alexander Nübel über die Saison hinaus das VfB-Tor hütet, wird immer unwahrscheinlicher. Das eröffnet die Chance für Youngster Dennis Seimen.
Von Heiko Hinrichsen
VfB-Training: Deniz Undav und Finn Jeltsch im Fokus – neue Alternativen für Hoeneß

VfB-Training Deniz Undav und Finn Jeltsch im Fokus – neue Alternativen für Hoeneß

Die personelle Lage beim VfB Stuttgart verbessert sich: Deniz Undav und Finn Jeltsch trainieren wieder voll mit und sind wichtige Optionen für das nächste Spiel in Wolfsburg.
Von Jochen Klingovsky und Heiko Hinrichsen
VfB Stuttgart: Große Ehre für Guido Buchwald

VfB Stuttgart Große Ehre für Guido Buchwald

Nach Matthias Sammer, Jürgen Klinsmann und Philipp Lahm ist Guido Buchwald als vierter Ex-VfB-Profi in die Hall of Fame des Deutschen Fußball Bundes aufgenommen worden.
Von Gregor Preiß
VfB Stuttgart: Alarmstufe Rot im VfB-Sturm: auch Demirovic schwer verletzt

VfB Stuttgart Alarmstufe Rot im VfB-Sturm: auch Demirovic schwer verletzt

Nach der schweren Verletzung des Mittelstürmers Ermedin Demirovic hat der VfB nun ein dickes Problem. Wer soll ganz vorne die Tore schießen?
Von Heiko Hinrichsen
VfB Stuttgart: El Khannouss startet durch – wird im Winter aber wohl länger fehlen

VfB Stuttgart El Khannouss startet durch – wird im Winter aber wohl länger fehlen

Der 21-Jährige avanciert immer mehr zum Schlüsselspieler und wird vom VfB wohl fest verpflichtet. Ende des Jahres muss ihn der Club voraussichtlich ersetzen – wie lange, ist offen.
Von David Scheu
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart Bundesliga
 