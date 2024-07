Der VfB hat mehr vom Spiel, kommt gegen Luzern aber zu keinem Treffer. Ein Ex-Torhüter der Schwaben hat derweil einen neuen Club gefunden.

red/dpa/lsw 13.07.2024 - 17:09 Uhr

Der VfB Stuttgart trennt sich in seinem zweiten Testspiel der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga torlos vom FC Luzern. Insgesamt hatten die Schwaben am Samstag mehr vom Spiel. Sie schafften es jedoch nicht, einen Treffer zu erzielen.