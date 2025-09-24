VfB Stuttgart: Was ändert sich? Die Reize der Europa League

 
Am Donnerstagabend wird in der MHP-Arena wieder das Flutlicht angehen. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Mueller

Der VfB wird in der Europa League deutlich weniger einnehmen als in der Champions League. Zugleich bietet der Wettbewerb für Verein und Fans auch neue Vorzüge.

Sport: David Scheu (dsc)

Die Champions League ist Geschichte, die Gegenwart heißt Europa League: An diesem Donnerstag (21 Uhr/RTL) startet der VfB Stuttgart gegen Celta Vigo in seine zweite internationale Saison in Folge – in der die Einnahmen im Vergleich zur Königsklasse zwar merklich sinken werden, sich zugleich aber immer noch auf einem beträchtlichen Niveau bewegen. Was ändert sich sonst noch? Und was nicht? Ein Überblick.

 

Der Modus Hier bleibt alles wie gehabt. In der Europa League spielen wie in der Champions League auch 36 Mannschaften in einer Ligaphase die Teilnehmer der K.o.-Runde aus. Die ersten acht Plätze der Abschlusstabelle bedeuten dabei den direkten Einzug ins Achtelfinale, die Teams auf den Rängen 9 bis 24 müssen eine Zusatzrunde über Play-off-Spiele drehen. Platz 25 bedeutet das sichere Aus und auch kein Abrutschen in die Conference League. Jede Mannschaft hat einen individuellen Spielplan mit je vier Heim- und Auswärtsspielen gegen unterschiedliche Gegner. Neu ist für den VfB dabei der Termin: In der Europa League wird donnerstags gespielt, was am darauffolgenden Bundesliga-Wochenende stets Sonntagsspiele nach sich zieht.

Das Teilnehmerfeld Auf die ganz prominenten Namen wie Real Madrid oder Paris Saint-Germain wird der VfB nicht mehr treffen: An der Europa League nehmen aus den großen Ligen in der Regel die Mannschaften ab Platz fünf teil, hinzu kommen bei einigen Verbänden wie in Deutschland die nationalen Pokalsieger.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß sieht darin aber auch eine Chance in puncto Belastungssteuerung. „Auf der Champions League liegt dann doch eine größere Aufmerksamkeit. Da ist es schon schwierig, einem Stammspieler zu erklären, dass er mal eine Pause braucht“, hatte Hoeneß zu Saisonbeginn im Interview mit unserer Redaktion erklärt. „Bayer Leverkusen hat in der Saison 2023/24 gezeigt, wie man die Europa League diesbezüglich bestreiten kann. Mit Blick auf die Belastungssteuerung und auch auf die Moral der Mannschaft, weil nahezu sämtliche Spieler zum Einsatz kamen.“ Dennoch gehe es auch in der Europa League stets darum, die bestmögliche Elf auf den Platz zu bringen.

Der VfB – im Bild Angelo Stiller (links) gegen Antonio Rüdiger – spielte in der Vorsaison in der Champions League unter anderem bei Real Madrid (1:3). Foto: imago/Sportfoto Rudel

Die Auslosung hat dem VfB dabei einen interessanten Mix aus wenig bekannten Vereinen und klangvollen Namen beschert. Zuhause treffen die Stuttgarter nach dem Auftakt gegen Celta Vigo noch auf den zweimaligen Uefa-Cup-Sieger Feyenoord Rotterdam (6. November), den israelischen Rekordmeister Maccabi Tel Aviv (11. Dezember) und die Young Boys Bern (29. Januar). In der Fremde geht es gegen den amtierenden Schweizer Meister FC Basel (2. Oktober), Fenerbahce Istanbul (23. Oktober), den niederländischen Pokalsieger Go Ahead Eagles aus Deventer (27. November) und den dreifachen italienischen Meister AS Rom (22. Januar).

Die Einnahmen In puncto Prämien steht die Europa League klar im Schatten der Champions League. Während der europäische Fußballverband Uefa in der Königsklasse 18,6 Millionen Euro Startgeld und 2,1 Millionen Euro pro Sieg in der Ligaphase ausschüttet, sind es in der Europa League 4,3 Millionen Euro sowie 450.000 Euro – was natürlich dennoch relevante Einnahmen bedeutet, die im Verlauf des Wettbewerbs noch steigen können im Fall eines Einzugs ins Achtelfinale (1,8 Millionen) oder ins Viertelfinale (2,5 Millionen). Und dass die Chancen in der Europa League auf einen langen Verbleib im Wettbewerb größer sind als in der Champions League, liegt auf der Hand.

Hinzu kommt: In puncto Zuschauereinnahmen ist die Schere weitaus kleiner – was schlicht daran liegt, dass der VfB in der Europa League bei seinen vier Heimspielen ebenfalls mit einem vollen Stadion rechnen kann. Trotz der geringeren Ticket-Preise im Vergleich zur Königsklasse sind damit Einnahmen in einem niedrigen bis mittleren einstelligen Millionenbereich pro Spiel zu erwarten – und damit in Summe mit dem garantierten Startgeld der Uefa mit 15 Millionen Euro. Zum Vergleich: In der Champions League lagen die Einnahmen durch Ticket-Verkäufe sowie Prämien der Uefa bei rund 45 Millionen.

Die Ticket-Situation Die gute Nachricht für die Fans: Die Eintrittspreise sind erschwinglicher geworden. Während in der Champions League für den günstigsten und teuersten regulären Sitzplatz 55 sowie 125 Euro fällig waren, sind es nun für das Spiel am Donnerstag gegen Celta Vigo 40 und 90 Euro. Zudem stehen die Chancen besser, an die begehrten Karten zu kommen. Für die Vigo-Partie gab es in den vergangenen Tagen noch in verschiedenen Blöcken einzelne Restkarten – allerdings lediglich für VfB-Mitglieder und nicht im freien Verkauf. Auswärts zeichnet sich derweil wie schon in der Königsklasse ab, dass die Nachfrage bei allen vier Partien das Angebot übersteigen wird.

