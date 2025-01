Der VfB tritt dem Innovationspark Künstliche Intelligenz bei, was sich demnächst auch an Spieltagen bemerkbar machen soll – unter anderem mit Echtzeit-Daten zu Warteschlangen.

Chinesisch spricht Deniz Undav bekanntlich nicht, die Aussagen des VfB-Stürmers könnten dennoch in absehbarer Zukunft in Mandarin zu hören sein. Wie? Künstliche Intelligenz (KI) übersetzt die Aussagen des 28-Jährigen in andere Sprachen, das Ganze klingt sehr nach Undav – und geht mit dem entsprechenden Hinweis versehen um die Welt. Noch ist ein solches Szenario Zukunftsmusik, es könnte aber in absehbarer Zeit kommen.

Denn der VfB möchte KI künftig deutlich stärker nutzen – und geht hierbei nun einen wichtigen Schritt: Der Fußball-Bundesligist tritt als erster Profi-Fußballclub dem Innovationspark Künstlicher Intelligenz (IPAI) in Heilbronn bei, der Unternehmen und Wissenschaft rund um das Thema vernetzt und zusammenbringt. Entscheidender Wegbereiter hierfür war die im August 2024 verkündete Partnerschaft zwischen dem VfB und der Schwarz-Gruppe (unter anderem Lidl), die wiederum maßgeblich in das Heilbronner Zentrum investiert. So waren die Wege kurz.

Echtzeit-Daten für Warteschlangen am Spieltag könnten kommen

Derzeit befindet man sich beim VfB in der Konzeptionsphase und bringt Projekte auf den Weg – unter anderem mit der Porsche-Tochter MHP, die seit 2023 die Namensrechte an der Stuttgarter Arena hält. In eineinhalb Jahren könnten schon erste Ergebnisse in der Praxis sichtbar sein.

Die Sprachsynchronisation eines flotten Undav-Spruchs ist dabei ein Aspekt des großen Ganzen, der beim Erschließen internationaler Zielmärkte Türen öffnen kann. Darüber hinaus soll KI aber auch im sportlichen Bereich bei der Datenanalyse zum Einsatz kommen – und auch beim Stadionbesuch für Fans einen spürbaren Effekt haben durch Echtzeit-Daten. Wie lange ist die Warteschlange gerade in den diversen Toilettenbereichen oder an den Catering-Ständen, wo kommt man in der Halbzeit am schnellsten zum Bier? Antworten auf diese Fragen liefert womöglich ab Sommer 2026 in Bad Cannstatt die KI.

Dass die neue Technologie auch für Ängste und Unsicherheiten sorgt, ist am Fußball-Bundesligisten zugleich nicht vorübergegangen. Der VfB geht das Thema offensiv an, plant öffentliche Bildungsangebote über die vereinseigene Stiftung oder die Bildungsakademie, die einen verantwortungsvollen Umgang mit Künstlicher Intelligenz vermitteln sollen. Stets mit der Prämisse, dass der Mensch im Fokus bleibt.