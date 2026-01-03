Der VfB ist vor einer Rekordkulisse wieder in den Trainingsbetrieb eingestiegen und hat nun ein strammes Programm vor der Brust. Trainer Hoeneß kann dabei auf einen Neuzugang setzen.
Kopfschütteln war das Einzige, was Trainer Sebastian Hoeneß dazu im ersten Moment einfiel. Gefragt nach dem Zuschauerzuspruch beim ersten Training im neuen Jahr, 3000 Fans hatten den Weg ins Robert-Schlienz-Stadion gefunden, schüttelte Hoeneß nur noch den Kopf. „Ein Wahnsinn. Damit habe ich nicht gerechnet. Dass unsere Fans uns immer hervorragend unterstützen, ist ja nicht neu. Aber das hier war nicht zu erwarten“, fand Hoeneß dann doch noch einordnende Worte zum großen Andrang in Bad Cannstatt.