Youngster Laurin Ulrich wird in der Winterpause vorzeitig vom Zweitligisten SSV Ulm 1846 zum VfB zurückkehren. Was aber sind die Gründe für das abrupte Ende des Leihgeschäfts des offensiven Mittelfeldspielers?

Heiko Hinrichsen 27.12.2024 - 13:01 Uhr

Es ist noch gar nicht lange her, da ist Laurin Ulrich hoffnungsfroh in Richtung Donau, also zu neuen Ufern, aufgebrochen. Nach überstandener Mandel-Operation im Sommer zuvor konnte der 19-Jährige in diesem Juni, als das Angebot des Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm 1846 für ein einjähriges Leihgeschäft kam, auf eine starke Spielzeit 2023/24 in der Fußball-Regionalliga mit dem VfB II zurückblicken.