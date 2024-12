30.11.2024 - 10:42 Uhr , aktualisiert am 03.12.2024 - 14:17 Uhr

Keine VfB-Tickets? Es gibt eine Alternative: VfB Stuttgart live per Public Viewing (Sky, DAZN und Amazon Prime), denn Bars und Kneipen übertragen VfB-Spiele per Livestream in Stuttgart, der Region und darüber hinaus.

An Karten für die Partien des VfB Stuttgart zu kommen, dieses Vorhaben gleicht in letzter Zeit einem Glücksspiel. Der Run auf Tickets – egal ob für Auswärts- oder Heimspiele – ist nicht erst seit der Vizemeisterschaft in der Saison 2023/24 groß – hat anschließend aber noch einmal zugenommen.