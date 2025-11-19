Der Europa-League-Auftritt gegen Maccabi Tel Aviv wirft beim VfB Stuttgart seinen Schatten voraus. Die Polizei plant einen Großeinsatz.
19.11.2025 - 11:41 Uhr
Auch ohne konkrete Gefährdungserkenntnis bereiten sich die Polizei und der VfB Stuttgart intensiv auf die Sicherheitslage rund um das Europa-League-Spiel gegen den israelischen Fußballclub Maccabi Tel Aviv vor. Wie von unserer Redaktion bereits berichtet, plant die Polizei einen Großeinsatz. Die Stuttgarter Beamten werden bei dem Großeinsatz bei der Partie am 11. Dezember (18.45 Uhr, Liveticker) von Einsatzkräften aus Baden-Württemberg und dem Bundesgebiet unterstützt, hieß es.