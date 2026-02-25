Sein VfB-Trainer Sebastian Hoeneß ist „ein Fan“ von Maxmilian Mittelstädt. Der will sich mit einer guten Leistung gegen Celtic Glasgow auch weiter für die WM empfehlen.
25.02.2026 - 16:28 Uhr
Im Hinspiel im Celtic-Park von Glasgow, da hat Maximilian Mittelstädt am vergangenen Donnerstag eine Premiere erlebt: Denn die Partie auf der Insel war die erste von 37 VfB-Pflichtspielen in dieser Runde, in welcher der Linksfuß keine Minute spielte, obwohl er fit war. Ramon Hendriks hatte auf der Position des linken Verteidigers den Vorzug erhalten; an diesem Donnerstag (18.45 Uhr/RTL) steht Maximilian Mittelstädt im Playoff-Rückspiel der Europa League gegen die Schotten aber wieder in der Startelf.