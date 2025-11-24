VfB Stuttgart Mehr VfB beim DFB? Stuttgarter haben prominente Fürsprecher
Mehrere zuletzt nicht von Bundestrainer Nagelsmann nominierte Stuttgarter betreiben in Dortmund auf unterschiedliche Weise Eigenwerbung. Der Weg für sie ist aber noch lang.
Wochenlang stand das Thema Nationalmannschaft bei Angelo Stiller auf dem Index. „Kein Kommentar“ blieb der einzige Kommentar, der dem Mittelfeld-Regisseur des VfB Stuttgart zu seiner Nicht-Nominierung für die DFB-Elf zu entlocken war.