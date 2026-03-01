 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. Mit voller Kapelle gegen den VfL Wolfsburg

VfB Stuttgart Mit voller Kapelle gegen den VfL Wolfsburg

VfB Stuttgart: Mit voller Kapelle gegen den VfL Wolfsburg
1
Gegen den VfL Wolfsburg soll Angelo Stiller an diesem Sonntag in die Startelf zurückkehren. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Einige Akteure konnten beim 0:1 gegen Glasgow ihre Chancen nicht nutzen. In der Liga gegen die Wölfe werden daher wieder die Stammkräfte in die Anfangsformation hinein rotiert.

Sport: Heiko Hinrichsen (hh)

Es war Mitte Oktober 2025 im Hinspiel im Wolfsburger Allerpark, als der VfB den VfL um dessen etwas hilflos erscheinenden niederländischen Trainer Paul Simonis klar mit 3:0 besiegte. In dieser Partie zauberte der Stuttgarter Coach Sebastian Hoeneß eine Neuentdeckung aus dem Hut, mit der vor allem auf dieser Position bis zu diesem Zeitpunkt niemand gerechnet hatte: Nikolas Nartey, zuvor allein als defensiver Mittelfeldspieler oder Linksverteidiger bekannt, stand damals erstmals seit 884 Tagen wieder in der Startelf des VfB – und agierte ungewohnt in der Offensive. Dabei hatte er wie der Ex-Wolfsburger Tiago Tomas, der das 1:0 erzielte, großen Anteil am VfB-Erfolg.

 

Wenn die Wölfe an diesem Sonntag (15.30 Uhr) in der MHP-Arena zum Rückspiel aufkreuzen, dann heißt der VfL-Trainer nicht mehr Simonis, sondern Daniel Bauer – doch die Sorgen bei den Niedersachsen sind nicht kleiner geworden. Auf Rang 15 steht der deutsche Meister von 2009, das bedeutet bei nur einem Punkt Vorsprung auf den Vorletzten Werder Bremen akute Abstiegsgefahr.

Unsere Empfehlung für Sie

VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News VfB II unterliegt in Köln – Diehl geplant früh ausgewechselt

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.

Trotzdem wird VfB-Cheftrainer Sebastian Hoeneß den Gegner keineswegs auf die leichte Schulter nehmen. „In der Bundesliga muss mit deiner Leistung voll ans Limit gehen, um Punkte zu holen. Es wird daher gegen Wolfsburg eine schwere Aufgabe“, sagt der 43-jährige Fußballlehrer über den VfL, der für ihn vom Potenzial her viel weiter oben in der Tabelle stehen müsste.

Wie bereits im Hinspiel in Wolfsburg, als Ermedin Demirovic erstmals nach seiner Fußverletzung nicht mitspielen konnte und Deniz Undav nach seiner längeren Auszeit aufgrund einer Knieverletzung noch nicht fit war, wird Chefcoach Hoeneß seine Startelf auch diesmal personell wieder stark verändern. Im Vergleich zur verschmerzbaren 0:1-Niederlage im Play-off-Rückspiel der Europa League gegen Celtic Glasgow riecht es nun wieder nach der vermeintlichen A-Elf.

Schließlich hatten gegen die Schotten einige Spieler wie Badredine Bouanani, Chema, Tiago Tomas oder der lange verletzte Luca Jaquez die Chance erhalten, sich mit einer starken Leistung für höhere Aufgaben, sprich weitere Einsätze in der langsam anbrechenden heißen Saisonphase zu empfehlen – und hatten diese kaum genutzt.

Unsere Empfehlung für Sie

VfB Stuttgart: Vor den entscheidenden Wochen – wie stark ist der VfB wirklich?

VfB Stuttgart Vor den entscheidenden Wochen – wie stark ist der VfB wirklich?

Für die Hoeneß-Elf stehen viele wichtige Spiele an – und die Leistungen zuletzt werfen vor dem Europa-League-Duell mit dem FC Porto eine Frage auf.

„Das Thema Rotation wird mir viel zu groß gemacht. Es muss jedem klar sein, dass es nicht möglich ist, immer mit der gleichen Mannschaft zu spielen. Wir haben sehr viele Spiele. Und dafür ist auch das Vertrauen viel zu groß in den gesamten Kader“, sagte Hoeneß zu den Wechselspielchen. Allerdings zeigt sich immer deutlicher, dass es beim VfB bei aller Breite des Kaders doch ein nicht zu unterschätzendes Leistungsgefälle unter den Akteuren gibt. Dass Angelo Stiller im Mittelfeld und Jeff Chabot in der Abwehr sowie Deniz Undav im Sturm quasi keinen Kollegen auf Augenhöhe fürchten müssen, ist inzwischen ja keine neue Erkenntnis mehr.

Doch immer klarer wird, dass andere aktuell in ihrer Leistung doch ein ganzes Stück abfallen im Vergleich zu den in den immer näher rückenden Highlightspielen gesetzten Akteuren, zu denen auch Ermedin Demirovic, Ramon Hendriks, Bilal El Khannouss, Alexander Nübel, Maximilian Mittelstädt und Edeljoker Chris Führich zählen.

Weitere Themen

VfB Stuttgart: Mit voller Kapelle gegen den VfL Wolfsburg

VfB Stuttgart Mit voller Kapelle gegen den VfL Wolfsburg

Einige Akteure konnten beim 0:1 gegen Glasgow ihre Chancen nicht nutzen. In der Liga gegen die Wölfe werden daher wieder die Stammkräfte in die Anfangsformation hinein rotiert.
Von Heiko Hinrichsen
VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg: Mit dieser Elf will Sebastian Hoeneß ins Heimrennen gehen

VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg Mit dieser Elf will Sebastian Hoeneß ins Heimrennen gehen

Die Stuttgarter empfangen an diesem Sonntag einen Abstiegskandidaten. Doch der Trainer schätzt die Gäste aus Niedersachsen deutlich stärker ein – und reagiert mit seiner Aufstellung.
Von Carlos Ubina
VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News VfB II unterliegt in Köln – Diehl geplant früh ausgewechselt

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Gregor Preiß und Heiko Hinrichsen
Ex-Trainer des VfB Stuttgart: Tim Walter feiert Comeback bei den „Störchen“

Ex-Trainer des VfB Stuttgart Tim Walter feiert Comeback bei den „Störchen“

Beim VfB Stuttgart blieb Tim Walter glücklos – und wurde nach nur einem halben Jahr gefeuert. Jetzt feiert der Trainer ein erfolgreiches Comeback für Holstein Kiel.
Podcast zum VfB Stuttgart: Am Neckar sollen die Wölfe gezähmt werden

Podcast zum VfB Stuttgart Am Neckar sollen die Wölfe gezähmt werden

In der 393. Folge des PodCannstatt geht es um das Weiterkommen in der Europa League und das kommende Bundesliga-Duell gegen den VfL Wolfsburg.
Von Lars Kirchhoff
VfB Stuttgart in der Europa League: Achtelfinale gegen den FC Porto: Anstoßzeiten stehen fest

VfB Stuttgart in der Europa League Achtelfinale gegen den FC Porto: Anstoßzeiten stehen fest

Dass es nach Portugal gehen würde, war schon vor der Auslosung klar. Nun steht fest: Der VfB Stuttgart trifft im Europa-League-Achtelfinale auf den FC Porto.
Von Marco Seliger
VfB Stuttgart: Vor den entscheidenden Wochen – wie stark ist der VfB wirklich?

VfB Stuttgart Vor den entscheidenden Wochen – wie stark ist der VfB wirklich?

Für die Hoeneß-Elf stehen viele wichtige Spiele an – und die Leistungen zuletzt werfen vor dem Europa-League-Duell mit dem FC Porto eine Frage auf.
Von Carlos Ubina
Gegner des VfB Stuttgart: FC Porto: ruhmreiche Geschichte – und ein Philosoph als Trainer

Gegner des VfB Stuttgart FC Porto: ruhmreiche Geschichte – und ein Philosoph als Trainer

Der VfB trifft im Europa-League-Achtelfinale auf den FC Porto, einen Club mit glanzvoller Historie und einem aufstrebenden Chefcoach. Was erwartet die Hoeneß-Elf in Portugal?
Von Heiko Hinrichsen
Celtic Glasgow beim VfB Stuttgart: Trikottausch nach Spiel: Celtic-Fans verbrüdern sich mit Stuttgartern

Celtic Glasgow beim VfB Stuttgart Trikottausch nach Spiel: Celtic-Fans verbrüdern sich mit Stuttgartern

Schottische Fußballfans sind bekannt für ihre Sanges- und Trinkfreudigkeit. Die Anhänger von Celtic Glasgow machten da in Stuttgart keine Ausnahme.
Von Marco Seliger
VfB Stuttgart in der Europa League: Im Video: Die Analyse zum 0:1 gegen Celtic FC

VfB Stuttgart in der Europa League Im Video: Die Analyse zum 0:1 gegen Celtic FC

Der VfB Stuttgart empfängt in der Europa League Celtic FC zum Play-off-Rückspiel. Wir begleiten die Partie mit einem Liveblog.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Heiko Hinrichsen, Christian Pavlic
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart VfL Wolfsburg Bundesliga Sebastian Hoeneß Video
 
 