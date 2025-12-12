VfB Stuttgart Mittelstädt über seinen Torjubel, Überstunden im Training und die DFB-Elf
„Es ist schon krass“: Die Linksverteidiger spricht nach der Partie gegen Maccabi Tel Aviv über 100 Pflichtspiele für den VfB und setzt sich bereits neue Ziele.
Er war einer der auffälligsten Akteure beim 4:1 gegen Maccabi Tel Aviv: Maximilian Mittelstädt gewann Zweikämpfe, schaltete sich nach vorne ein und traf vom Elfmeterpunkt – und das alles in seinem 100. Pflichtspiel für den VfB Stuttgart. Nach dem erfolgreichen Abend blickte der Linksverteidiger zurück und voraus. Maximilian Mittelstädt über…