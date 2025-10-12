VfB Stuttgart Monat der Comebacks? Der Stand bei Zagadou und Co
Vier VfB-Profis könnten bald zu ihrem ersten Bundesliga-Einsatz der Saison kommen. Nach ihren Verletzungen sind sie aber unterschiedlich weit. Sebastian Hoeneß äußert sich.
Sie haben monatelang gefehlt, befinden sich nun aber auf der Zielgeraden ihres Wegs zurück: Vier Profis aus dem Kader des VfB Stuttgart könnten in den nächsten Wochen wieder eine Option für Trainer Sebastian Hoeneß werden. Ein Blick auf den aktuellen Stand und die Aussichten.