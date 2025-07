Wenn sich die Junioren des VfB Stuttgart auf Reisen machen, dann steckt meist ein Turnier oder ein Trainingslager dahinter. So wie zuletzt bei der U 19 von Trainer Tobias Rathgeb, die nach dem 3. Platz beim Turnier in Ergenzingen in der Vorwoche an diesem Sonntag den Turniersieg beim Bundesliga-Cup in Schwäbisch Hall hat folgen lassen. Doch wie der Name schon nahelegt, ging es dabei ausschließlich gegen die altbekannte Konkurrenz aus Deutschland.