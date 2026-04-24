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VfB Stuttgart Nächste Ausfahrt: Champions League – die Bayern müssen warten

VfB Stuttgart: Nächste Ausfahrt: Champions League – die Bayern müssen warten
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Die Mannschaft des VfB Stuttgart beweist mit ihren Fans Geschlossenheit. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Der Pokalsieger erlebt einen historischen Abend – und jetzt geht es gegen einen Übergegner. Doch die Begegnung in Berlin ist noch nicht das große Ziel.

Sport: Carlos Ubina (cu)

Das schwäbische Freudenmeer ist übergelaufen an Emotionen. Tiago Tomas riss sich völlig enthemmt das Trikot vom Leib nach seinem Tor. Erst gejagt und dann geherzt wurde der späte Siegtorschütze des VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg bei seinem Jubellauf von sämtlichen Mitspielern, dem kompletten Trainerteam um Sebastian Hoeneß und den weiteren Betreuungsmitgliedern auf dem Platz. 2:1 in der letzten Minute der Verlängerung.

 

Das Pokalglück des Pokalsiegers hätte in diesem Moment nicht größer sein können – und in der ausverkauften MHP-Arena gab es beim VfB-Anhang ebenfalls kein Halten mehr. Es waren Freudenschreie und Freudengesänge sowie Begeisterungssprünge und Begeisterungsgesten von der Cannstatter bis zur Untertürkheimer Kurve zu hören und zu sehen. Die Gefühle dieser Mannschaft und diesem Verein gegenüber erreichten auf Fanseite einen selten hohen Pegelstand. Da schwappte die Euphorie vom Rasen auf die Ränge – und zurück.

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Der VfB zieht nach dem Halbfinalerfolg gegen die Breisgauer erneut in das Endspiel des DFB-Pokals ein. Das ist die historische Dimension des Abends. „Wir haben geschafft, was in diesem Club noch nie zuvor gelungen ist“, sagt Hoeneß, „wir fahren zum zweiten Mal hintereinander nach Berlin.“ Am 23. Mai kommt es zur Begegnung mit dem FC Bayern München.

Größer könnte die Herausforderung im Olympiastadion nicht sein. Nach dem Triumph im Vorjahr gegen den Zweitliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld geht es nun gegen den Rekordmeister und Rekordpokalsieger. „Die Bayern sind die mit Abstand beste Mannschaft in Deutschland. Sie gehören zu den Top Zwei in Europa. Aber ich freue mich“, sagt Hoeneß, der sich mit Blick auf das Finale in Wahrscheinlichkeitsrechnung übt: „Wenn wir zehnmal gegen sie spielen, dann werden wir sehr häufig gegen sie verlieren – aber wir müssen jetzt ja nur einmal gegen sie spielen.“

Der Torschütze Tiago Tomas wird von Chema auf Schultern getragen. Foto: Tom Weller/dpa

Die Chance auf ein Fußballwunder ist da, soll das heißen. Nach drei Saisonniederlagen gegen die Münchner im Supercup sowie in der Bundesliga wollen die Stuttgarter trotz des Torverhältnisses von 3:11 nicht bereits vor der Anreise in die Hauptstadt die weiße Flagge hissen. Sie suchen ihre Außenseiterchance. „Es ist schon bemerkenswert, wie die Bayern in dieser Saison, was ihre Leidenschaft und ihre Mentalität anbelangt, sich immer am Optimum bewegen – aber bei uns ist das ähnlich“, sagt der Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. Wenn auch nicht auf demselben Niveau. Einfach drückt es Deniz Undav aus: „Wir müssen beten, dass sie Fehler machen, und diese dann ausnutzen.“

Hoeneß setzt dabei auf die Gewinnermentalität der Stuttgarter. Eine Qualität, die er nicht neu im Team ausgemacht hat, sondern seit seinem Amtsantritt gespürt, erkannt und häufig auch gezeigt bekommen hat. „Die Spieler sind bei wichtigen Spielen bereit. Sie wissen, was zu tun ist“, sagt der Chefcoach. Das gibt ihm ein gutes Gefühl – und immer öfter kommt der erwähnte Mannschaftsgeist wieder zum Tragen.

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Gegen defensiv stabile Freiburger startete der VfB nicht nur schwach, er musste zudem den Rückstand durch Maximilian Eggestein hinnehmen (28.). Dank einer „unglaublichen Energieleistung“, wie Wohlgemuth betont, drehten die Stuttgarter das K.-o.-Spiel. Auch, weil mit Bilal El Khannouss, Tiago Tomas und Badredine Bouanani frischer Schwung für die Offensive eingewechselt wurde. Undav gelang auf Vorarbeit von El Khannouss der Ausgleich (70.) und Tomas auf Hereingabe von Bouanani per Hacke „ein Tor für die Ewigkeit“ (119.). So nennt es Hoeneß und will seine Spieler nach einer kurzen Genussphase in die Realität zurückholen. Ohne Final-T-Shirts und Pokalbrillen.

Werder Bremen lautet die schmucklose, aber wichtige Begegnung am Sonntag (15.30 Uhr). Schließlich geht es in der Bundesliga um die Qualifikation für die Königsklasse, dem internationalen Sehnsuchtsziel von Trainer und Team. „Es ist jetzt klar, dass wir in der nächsten Saison sicher in der Europa League spielen. Wir wollen aber mehr als die Europa League, wir wollen die Champions League“, sagt Hoeneß. Dafür sollte in den vier verbleibenden Spielen der vierte Tabellenplatz am besten gehalten werden.

Nach den Bremern stehen noch die TSG Hoffenheim, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt auf dem Programm – drei Mannschaften, die selbst noch um ihr Saisonziel auf der internationalen Bühne kämpfen. Darauf richtet Hoeneß den Fokus. Der Aufforderung der Fans, zu ihnen auf den Zaun zu klettern, um mit ihnen zu feiern, kam der 43-Jährige nicht nach. Für ihn ist es noch nicht der richtige Moment. „Wir haben noch viel vor“, sagt Hoeneß, „zwei Riesenziele sind in greifbarer Nähe.“

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