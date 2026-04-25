Jeweils fünf Pokalrunden liegen hinter den Mannschaften von Sebastian Hoeneß und Vincent Kompany. Dabei gerieten sie mehrfach ins Straucheln. Wir blicken auf die Spiele zurück.

Carlos Ubina 25.04.2026 - 08:00 Uhr

Im Augenblick beherrschen Hochgefühle die Szenerie. Der VfB Stuttgart ist durch den Erfolg über den SC Freiburg zum zweiten Mal hintereinander in das Finale des DFB-Pokals eingezogen. Beim Rückblick zeigt sich jedoch, dass es die erste Runde für den Titelverteidiger gleich in sich hatte – nicht vom Gegner her, aber vom Verlauf. Die Begegnung bei Eintracht Braunschweig glich einer Achterbahnfahrt.