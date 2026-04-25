Jeweils fünf Pokalrunden liegen hinter den Mannschaften von Sebastian Hoeneß und Vincent Kompany. Dabei gerieten sie mehrfach ins Straucheln. Wir blicken auf die Spiele zurück.

Sport: Carlos Ubina (cu)

Im Augenblick beherrschen Hochgefühle die Szenerie. Der VfB Stuttgart ist durch den Erfolg über den SC Freiburg zum zweiten Mal hintereinander in das Finale des DFB-Pokals eingezogen. Beim Rückblick zeigt sich jedoch, dass es die erste Runde für den Titelverteidiger gleich in sich hatte – nicht vom Gegner her, aber vom Verlauf. Die Begegnung bei Eintracht Braunschweig glich einer Achterbahnfahrt.

 

Auch der große FC Bayern hatte bange Momente zu überstehen auf dem Weg nach Berlin. Doch nun sind die Münchner erstmals seit 2020 am 23. Mai im Olympiastadion wieder ein Teil des Endspiels.

Wie haben die beiden Teams das Endspiel erreicht? In unserer Bildergalerie ist zusammengefasst, wie die vorherigen Runden für den VfB und den FCB jeweils verliefen. Viel Spaß damit!