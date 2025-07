Dass Jamie Leweling über Qualitäten als Unterhalter verfügt, ist spätestens seit der Pokalfeier kein Geheimnis mehr. Hoch und runter lief die Szene in den sozialen Medien, in der sich der Flügelstürmer des VfB Stuttgart unvermittelt das Mikrofon schnappte, das Programm auf dem Schlossplatz minutenlang übernahm – und Zehntausende Fans mit einem neuen Ziel verzückte: Nichts Geringeres als der Gewinn der Europa League soll in der kommenden Saison her.