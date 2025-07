Vieles dreht sich beim VfB Stuttgart zurzeit um Nick Woltemade. Doch der wechselwillige Stürmer ist nicht die einzige Personalie, die den Fußball-Bundesligisten beschäftigt. Der Sportvorstand Fabian Wohlgemuth hat reichlich zu tun, um einen möglichst erfolgversprechenden Kader zu bauen. Das Gerüst der Mannschaft steht jedoch, da der Pokalsieger seine Schlüsselfiguren nicht so einfach verlieren will. Siehe Woltemade, den der FC Bayern verpflichten will. Dennoch wird es noch Veränderungen geben unter den aktuell 35 Namen, die in der Kaderliste aufgeführt sind.