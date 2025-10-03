VfB Stuttgart Nicht nominiert – so äußert sich Maximilian Mittelstädt
Der Linksverteidiger des VfB spricht über seine Enttäuschung nach dem Gespräch mit Julian Nagelsmann und blickt voraus.
Der Linksverteidiger des VfB spricht über seine Enttäuschung nach dem Gespräch mit Julian Nagelsmann und blickt voraus.
In den vergangenen eineinhalb Jahren war Maximilian Mittelstädt stets im Kreis der deutschen Nationalmannschaft dabei, jetzt aber nominierte ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg und Nordirland. Eine Entscheidung, die angesichts der doch regelmäßigen Einsätze und in Summe stabilen Leistungen des Linksverteidigers beim VfB Stuttgart für viele unerwartet kam. „Ich war auch sehr überrascht“, sagte etwa Teamkollege Alexander Nübel. „Damit habe ich nicht gerechnet.“