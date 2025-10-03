 
  Nicht nominiert – so äußert sich Maximilian Mittelstädt

VfB Stuttgart: Nicht nominiert – so äußert sich Maximilian Mittelstädt
15
Maximilian Mittelstädt (links) steht nicht im Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Foto: Pressefoto Baumann

Der Linksverteidiger des VfB spricht über seine Enttäuschung nach dem Gespräch mit Julian Nagelsmann und blickt voraus.

Sport: David Scheu (dsc)

In den vergangenen eineinhalb Jahren war Maximilian Mittelstädt stets im Kreis der deutschen Nationalmannschaft dabei, jetzt aber nominierte ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg und Nordirland. Eine Entscheidung, die angesichts der doch regelmäßigen Einsätze und in Summe stabilen Leistungen des Linksverteidigers beim VfB Stuttgart für viele unerwartet kam. „Ich war auch sehr überrascht“, sagte etwa Teamkollege Alexander Nübel. „Damit habe ich nicht gerechnet.“

 

VfB Stuttgart in der Europa League: Im Video: Die Analyse zur 0:2-Pleite in Basel

VfB Stuttgart in der Europa League Im Video: Die Analyse zur 0:2-Pleite in Basel

Der VfB Stuttgart gastiert in der Europa League beim FC Basel. Wir begleiten die Partie mit einem Liveblog.

Stattdessen mischte Nagelsmann die Karten auf der Außenverteidiger-Position neu. Zum einen berief er Linksverteidiger Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt erstmals ins Aufgebot, zudem anderen ist Rechtsverteidiger Ridle Baku von RB Leipzig erstmals seit 2021 wieder beim A-Nationalteam dabei.

Beim 0:2 in Basel zählte Maximilian Mittelstädt zu den besseren Stuttgartern. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Dass Mittelstädt nach der Nicht-Nominierung erst einmal geknickt war, versteht sich von selbst. „Klar war ich enttäuscht, das ist ja normal“, sagte der 28-Jährige nach dem 0:2 in der Europa League beim FC Basel in den Katakomben des Sankt-Jakob-Parks. Die Entscheidung war ihm dabei zuvor in einem persönlichen Gespräch von Nagelsmann mitgeteilt worden – auf das er aber nun nicht weiter eingehen möchte: „Wir haben miteinander gesprochen, ich will das jetzt nicht nach außen tragen, was er da gesagt hat.“ Nur so viel: „Ich weiß, woran es liegt und sehe es jetzt als meine Aufgabe, in den nächsten Wochen Gas zu geben.“

Mittelstädt: „Ich sehe es als Ansporn“

Auch der Stuttgarter Sportvorstand Fabian Wohlgemuth betonte, er könne nur aus der Ferne spekulieren – und nahm Bezug auf die zuletzt insgesamt ausbaufähigen Auftritte der Nationalelf, vor allem beim 0:2 in der Slowakei im September. Hier hatte Mittelstädt in der Anfangsformation gestanden, danach musste er gegen Nordirland für David Raum (RB Leipzig) weichen. „Aufgrund der letzten Spiele der Nationalmannschaft, die nicht ganz zufriedenstellend waren“, so Wohlgemuth, „wollte man da eventuell versuchen, einen anderen Rhythmus und eine andere Dynamik in den Kader zu bringen.“

Mittelstädt jedenfalls richtete den Blick schnell wieder nach vorne. Der Fokus liegt nun in den kommenden Wochen einzig und allein auf einer erfolgreichen Saison im Verein. „Ich sehe es als Ansporn, weiter Gas zu geben. Wir müssen zusehen, dass wir mit dem VfB viele Spiele gewinnen und in einen Flow kommen. Dann will ich über meine persönliche Leistung dafür sorgen, dass ich auch wieder eine Option bin.“ Das Ziel sei, in seine beste Form zu kommen und viele Spiele zu machen.

Die nächste Chance hierfür kommt bereits am Sonntag (15.30 Uhr) im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim. Wohlgemuth geht indessen davon aus, dass Mittelstädt früher oder später ins DFB-Team zurückkehren wird: „Er wird weiter Gas geben. Deshalb bin ich sehr sicher, dass wir ihn über kurz oder lang auch wieder im Trikot der Nationalmannschaft sehen werden.“

