VfB Stuttgart Nicht nur Cleverness – was der VfB vom FC Porto lernen kann
Dem Bundesligisten hat im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League stets ein Tick gefehlt. Jetzt muss er schnell lernen, um auf höchstem Niveau zu bestehen.
Dem Bundesligisten hat im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League stets ein Tick gefehlt. Jetzt muss er schnell lernen, um auf höchstem Niveau zu bestehen.
Fabian Wohlgemuth verfügt ja über ein breites Kreuz. Zudem ist er 1,90 Meter groß. Eine gehörige Abwehrkante war der Berliner zu seiner aktiven Zeit – und jetzt als Sportvorstand des VfB Stuttgart stellt er sich schon mal schützend vor die Spieler. Nicht mehr körperlich, wie er früher das eigene Tor verteidigt hat, aber im übertragenen Sinne mit seiner Wortgewalt. Wie nach dem 1:2 in der Europa League gegen den FC Porto.