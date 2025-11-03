VfB Stuttgart: Noah Darvich wird immer wichtiger – wann bekommt er seine Chance bei Hoeneß?

Die Schlagzeilen waren groß, als der VfB Stuttgart vor dieser Saison Noah Darvich vom FC Barcelona unter Vertrag nahm. Schließlich gilt der Spieler als das Ausnahmetalent Deutschlands in seinem Jahrgang, ist Kapitän der U-19-Nationalmannschaft. Dazu kam die überschaubare Ablösesumme, die der VfB nur bezahlt hat. Lediglich eine Summe im niedrigen sechsstelligen Bereich ging nach Katalonien, Barça hatte einst eine Millionensumme für den Youngster nach Freiburg überwiesen.

Doch seither wurde es ruhiger um den Mittelfeldspieler. Da kam der Termin am vergangenen Sonntag gerade recht. Darvich war mit Kapitän Atakan Karazor und Stürmer Ermedin Demirovic Teil der VfB-Delegation, die der in der Porsche-Arena gastierenden Icon League einen Besuch abstattete – stilecht mit DFB-Pokal. Die große Bühne, alles wurde live gestreamt. Und auch wenn Darvich nicht gegen den Ball trat, so war der Auftritt doch ein Vorgeschmack darauf, wo Darvich hin möchte: ins große Rampenlicht.

Vorerst muss der Youngster allerdings mit der U 21 vorliebnehmen. Dort ist Darvich, wenn er fit ist, gesetzt, Trainer Nico Willig baut fest auf ihn. Die bisherige Bilanz: sechs Spiele, drei Tore, eine Vorlage, durch die Bank gute Leistungen. Darvich wird für die U 21 immer wichtiger.

Bis auf Weiteres soll Noah Darvich bei der U 21 bleiben

Bis auf Weiteres soll dies der Weg bleiben, den er gehen soll. „Mit Noah war eigentlich klar, dass sein Weg so laufen wird, wie er jetzt läuft. Und das ist auch genau richtig für ihn. Es ist Gold wert, auf Drittliga-Niveau so viele Minuten zu sammeln“, sagt Sebastian Hoeneß. Dort bei ihm, im Profikader, ist Darvich eigentlich notiert, auch wenn er nicht für den Europa-League-Kader gemeldet wurde. Doch bisher reichte es erst für einen Kaderplatz, beim 1:0 gegen Mönchengladbach am 2. Spieltag.

Beim Sieg am Wochenende in Ulm steuerte Darvich einen Treffer bei. Foto: IMAGO/Eibner

Vorerst muss sich Darvich weiter gedulden. „Wir gewinnen momentan viele Spiele, und das mit den Jungs, denen wir vertrauen und die das auch rechtfertigen“, erklärt Hoeneß den Grund, warum Darvich bei ihm aktuell keine größere Rolle spielt. Doch Hoeneß wäre nicht Hoeneß, wenn er nicht die Entwicklung der Talente und ihre Perspektiven genau im Blick hätte. „Die Liga ist kein Zuckerschlecken. Da muss man sich erst einmal durchsetzen, sich beweisen. Das ist häufig genau der richtige Zwischenschritt, und das wird es bei Noah auch bleiben – weil wir bei ihm viel sehen“, sagt Hoeneß.

Um sogleich noch großes Lob hinterherzuschicken. „Das Allerwichtigste, was er mitbringt, ist die charakterliche Voraussetzung. Er ist absolut bereit, an sich zu arbeiten. Fußball zu arbeiten. Und das als Künstler. Er ist ein richtig guter, intelligenter Fußballer. Er wird seinen Weg gehen.“ Doch trotz aller Lorbeeren geht damit nicht automatisch ein Platz weiter oben im teaminternen Ranking einher. So bleibt Darvich nur „die Kombination aus Training, wenn möglich, bei uns und Spielen bei der U 21“. Dort muss er weiter abliefern, um seinen Trainer vielleicht doch noch zu überzeugen. Am besten bereits am kommenden Wochenende, wenn die U 21 Alemannia Aachen in Großaspach empfängt.