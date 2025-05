Noch drei Wochen – wie sich der VfB in Final-Form bringen will

Der VfB nimmt aus dem Sieg beim FC St. Pauli neuen Schwung mit, will bis zum Pokalfinale aber weiter steigern. Wie Torhüter Alexander Nübel und Sportvorstand Fabian Wohlgemuth die Situation einschätzen.

David Scheu 04.05.2025 - 14:41 Uhr

Als Torhüter hat Alexander Nübel von hinten meist das komplette Geschehen im Blick. Mitspieler und Gegner, alle Mannschaftsteile, das große Ganze. Und was der Schlussmann des VfB Stuttgart da im Spiel seines Teams beim FC St. Pauli sah, erinnerte ihn lange Zeit doch schwer an die Partie der Vorwoche gegen den 1. FC Heidenheim: „Wir haben uns wieder viele Chancen erarbeitet, in der Verwertung können wir aber besser sein.“ Ohne jeden Zweifel: In beiden Fällen spielte sich das Geschehen in weiten Teilen in des Gegners Hälfte ab, der VfB kam jeweils zu guten Möglichkeiten – vergab diese aber ein ums andere Mal.