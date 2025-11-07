VfB Stuttgart Noch ein Durchmarsch der VfB-Frauen? Warum es dann auch knifflig wird
Die Frauen des VfB Stuttgart befinden sich erneut auf Aufstiegskurs. Gelingt der erneute Durchmarsch muss vor allem eine wichtige Frage beantwortet werden.
Zugegeben: Der VfR Warbeyen war nicht die allerhöchste Hürde, die die Frauen des VfB Stuttgart in dieser Saison überspringen mussten. Der Club aus dem Stadtteil von Kleve in Nordrhein-Westfalen ist aktuell Letzter der zweiten Liga, das 7:2 der Stuttgarterinnen war also beinahe standesgemäß. Und doch könnte diesem Sieg irgendwann historische Bedeutung beigemessen werden.