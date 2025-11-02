VfB Stuttgart Nübel zwischen den Extremen – darum stärkt Hoeneß ihm den Rücken
Nach dem Fehler zum 1:3 von Torhüter Nübel in Leipzig will Trainer Hoeneß keine Diskussion aufkommen lassen. Er lobt nicht nur den Gesamtauftritt seines Keepers.
Als Torhüter ist man entweder der Held oder der Depp, dazwischen gibt es nichts – so weit die landläufige Meinung zu den Männern zwischen den Pfosten. Davon kann wohl auch Alexander Nübel nach der 1:3-Pleite des VfB Stuttgart in Leipzig ein Lied singen. Denn der Stuttgarter Torhüter zeigte über weite Strecken eine herausragende Leistung, hielt gleich mehrfach Bälle, die in die Kategorie „muss man nicht halten“ einzusortieren waren – doch davon sprach hinterher kaum jemand. Am Ende stand der Nationaltorhüter als derjenige da, der die Partie mit einem groben Schnitzer vorzeitig beendet hatte.