VfB Stuttgart: Offensive im Fokus – wo der VfB gegen Mainz ansetzen will

Es dauerte eine ganze Weile, bis Ruhe einkehrte im Sükrü Saracoglu Stadion. Rudelbildungen nach Abpfiff, Diskussionen mit dem Schiedsrichter und Wortgefechte zwischen den Beteiligten prägten das Bild – es war viel los im Anschluss an die 0:1-Niederlage des VfB Stuttgart bei Fenerbahce Istanbul. Und so atmete Sebastian Hoeneß knapp eine Stunde nach Abpfiff erst einmal tief durch, als er im Pressekonferenzraum auf intensive und ohrenbetäubend laute 90 Minuten zurückblickte. „Wir können“, sagte der VfB-Trainer, „erhobenen Hauptes aus dem Stadion gehen. Wir haben mutig gespielt.“

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart News Das ist der VfB-Fahrplan bis zum Spiel gegen Mainz 05 VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison. Ängstlichen Fußball mussten sich die Stuttgarter in der Tat nicht vorwerfen lassen. Das Team nahm die Emotionen im Hexenkessel am Bosporus an, hielt dagegen und wehrte sich über weite Strecken der umkämpften Partie. Stattliche 13 Gelbe Karten wies die Statistik am Ende in Summe für beide Mannschaften aus – auch VfB-Trainer Hoeneß holte sich in der Schlussphase eine für ihn eher seltene Verwarnung. Soweit die emotionale Seite.

Knifflige tabellarische Lage in der Europa League

Da in der Stille des Pressekonferenzraums aber eben auch Raum für die inhaltliche Analyse war, rückte schnell auch das eigene Offensivspiel in den Fokus. Und damit eine zentrale Ursache für die Niederlage. „Wir waren ähnlich wie beim Auswärtsspiel in Basel vorne nicht zwingend genug“, sagte Hoeneß, dessen Team wenige wirklich große Chancen verbuchen konnte. Momente wie jener des eingewechselten Deniz Undav, der nach einer Kombination über links in der Schlussphase aussichtsreich zum Abschluss kam, blieben die Ausnahme.

Deniz Undav vergab in Istanbul eine gute Torchance. Foto: Baumann / Michael Treutner

Auf der Gegenseite reichte damit dem Tabellendritten der türkischen Süper Lig letztlich ein Foulelfmeter zum Sieg, den Kerem Aktürkoglu (34.) sicher zum Tor des Tages verwandelte – nachdem VfB-Mittelfeldakteur Angelo Stiller im Strafraum Fenerbahce-Kapitän Milan Skriniar etwas zu lange und zu offensichtlich gehalten hatte. Ein Stuttgarter Sturmlauf mit vielen Abschlüssen blieb in der Schlussphase aus, sodass das abgezockte Team von Trainer Domenico Tedesco das Spiel über die Ziellinie brachte.

Was nun aus Sicht des VfB bleibt vom Istanbul-Spiel? Zum einen eine knifflige tabellarische Lage in der Europa League, wo aus den verbleibenden fünf Spielen voraussichtlich drei Siege für das sichere Weiterkommen nötig sind. Zum anderen aber auch Aufgaben im Hier und Jetzt für den Liga-Alltag: Die Partie am Bosporus war das zweite Spiel ohne klassischen Mittelstürmer nach der Verletzung von Ermedin Demirovic – und gab einen Vorgeschmack darauf, dass das Erzeugen von Torgefahr in dieser Konstellation durchaus herausfordernd sein kann. Gerade gegen einen aggressiven Gegner wie Fenerbahce. Was fünf Tage zuvor beim 3:0 gegen den VfL Wolfsburg noch scheinbar spielend leicht gegangen war, gestaltete sich gegen einen leidenschaftlich und emotional agierenden Gegner in der Europa League schon weitaus komplizierter.

Doppelpack gegen den FSV Mainz 05 steht an

Das galt vor allem dann, wenn der Ball in der Luft war. Die Flanken fanden in Istanbul selten einen Abnehmer, im Sturmzentrum stand Tiago Tomas zudem beim Behaupten der langen Bälle mit dem Rücken zum Tor meist auf verlorenem Posten. „Ich denke schon“, sagte Abwehrspieler Jeff Chabot, „dass die Innenverteidiger von Fenerbahce mit hohen Bällen ziemlich einfaches Spiel hatten. Da fehlt uns ein bulliger Spieler.“

Da sich auch die Kreativabteilung dahinter um Bilal El Khannouss schwer tat, blieb die Liste der Großchancen übersichtlich. Etwas mehr Durchsetzungsvermögen und Punch hätte es gebraucht, betonte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth – was der Kapitän ganz ähnlich sah. „Wir sind mehrfach ins letzte Drittel gekommen, waren aber nicht zwingend genug“, sagte Atakan Karazor, „mitunter haben der letzte Pass oder die letzte Präzision gefehlt.“

Nun hat der VfB genau das in dieser Saison auch schon gezeigt – und sich bis auf Platz drei der Bundesliga geschossen mit sehr unterschiedlichen Angriffsmustern. Kombinationen auf engem Raum, Eckball-Varianten, Torgefahr aus dem Mittelfeld durch El Khannouss. Fest steht: Diese Vielfalt wird es schnell wieder brauchen, da die Stuttgarter in der jetzigen Phase nicht mit Mittelstürmer-Toren im Überfluss planen können. Die nächste Aufgabe ist dabei eine unbequeme, auf den VfB wartet gleich zweimal der für seine intensive Spielweise bekannte FSV Mainz 05. Erst am Sonntag (17.30 Uhr) in der Liga daheim, dann am Mittwoch (18 Uhr) auswärts im DFB-Pokal.